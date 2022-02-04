Згодом на сайтах 2 установ оприлюднили фото та відео цього урочистого моменту. У Львові на заході був мер міста Андрій Садовий, а в Києві заступниця голови КМДА Олена Говорова.

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Ігри могли пройти у Львові

Під час виступу під будівлею ЛМР Андрій Садовий розповів, що у 2012 році Львів подавав заявку на місто-столицю Олімпійських ігор 2022. За словами мера, тоді була впевненість у перемозі.

Проте грандіозні плани зупинила російська агресія. Мовляв, саме тому не варто думати, що спорт поза політикою. Також мер додав, що в міста досі залишаються плани стати столицею Олімпіади.

Як підіймали олімпійський прапор у Львові / Фото ЛМР

До Пекіна поїхала команда зі Львова – наші саночники, біатлоністи, тому будемо палко за них вболівати. Як ви знаєте, ці спортсмени отримували стипендію від міста під час підготовки до Олімпійських ігор,

– сказав Андрій Садовий.

Згадав він і про незмінну традицію давати квартири медалістам Олімпіади. Тому, мовляв, львівські спортсмени мають неабияку мотивацію.

До речі! На Олімпіаді-2022 Україна буде представлена 45 спортсменами у 12 видах спорту.

Підняття олімпійського прапора у Львові: дивіться відео

Згадали про киян, які відправились у Пекін

У КМДА повідомили, що до заходу не випадково долучилась Олена Говорова. Вона зараз є заступницею голови міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Проте в минулому жінка була легкоатлеткою та сама брала участь в Олімпійських іграх. У 2000 році вона привезла із цих змагань для України медаль.

Із власного досвіду знаю, скільки праці та сил потрібно вкласти, щоб показати гідний результат на змаганнях. Бажаю українським атлетам успіху, мужності та перемог на XXIV зимових Олімпійських іграх. Уся країна та Київ вболіватиме за кожного нашого спортсмена,

– сказала Говорова.

На урочистому піднятті прапора згадали кількох київських спортсменів, які відправилися до Пекіну. Адже до складу національної збірної увійшло двоє киян Олімпійських чемпіонів, а також киянин, який є призером Юнацьких Олімпійських ігор.

Підняття олімпійського прапора в Києві / Фото КМДА