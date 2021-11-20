В центре Львова водитель маршрутки сбил на переходе 2 женщин: тело одной провез через полгорода

Во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршруток сбил двоих пешеходов.

Водитель маршрутки № 138, 47-летний львовянин, поворачивал с улицы Дорошенко на проспект Свободы. В процессе он сбил двух женщин в возрасте 48 и 67 лет.

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Одну женщину ударом отбросило на дорогу. Пострадавшая выжила. Ее госпитализировали в больницу.

Водитель скрылся с места аварии.

Тело жертвы зацепилось за кузов

Правоохранители обнаружили маршрутку на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Горе-водителя задержали.

Вблизи маршрутки обнаружили тело второй женщины – 48-летней львовянки.

Установлено, что автобус протащил женщину, которая зацепилась за кузов, с места ДТП,

– говорится в сообщении.

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