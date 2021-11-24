"Черный" регистратор присваивал квартиры во Львове: СБУ его задержала

СБУ разоблачила "черного" регистратора в горсовете на Львовщине. Злоумышленник присваивал квартиры и помещения в центре Львова.

Задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

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"Черный регистратор" присваивал квартиры на Львовщине

Сотрудники СБУ заблокировала коррупционную схему присвоения имущества на Львовщине. Госрегистратор одного из горсоветов области несанкционированно менял информацию в государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. После этого он оформлял право собственности на него на третьих лиц.

Злоумышленнику удалось присвоить квартиру и ряд помещений во Львове. По данным следствия, убытки, которые нанес "черный" регистратор, составляют почти 2 миллиона гривен. Во время обысков в служебных помещениях и помещении чиновника правоохранители изъяли:

документацию;

электронные носители информации;

черновые записи;

другие доказательства противоправной деятельности.

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Злоумышленнику сообщили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:

"злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги";

"несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой на компьютерах, в автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".

Максимальное наказание, которое грозит "черном" регистратору, – от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование, чтобы установить личности других должностных лиц, которые, вероятно, также были причастны к коррупционной схеме.

По информации ZAXID.NET , СБУ задержала госрегистратора Пустомытовского горсовета Евгения Мудрака. Отчужденные помещения расположены в Галицком, Лычаковском и Франковском районах Львова.



СБУ задержала "черного" регистратора / управление СБУ во Львовской области