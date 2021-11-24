"Черный" регистратор присваивал квартиры во Львове: СБУ его задержала
СБУ разоблачила "черного" регистратора в горсовете на Львовщине. Злоумышленник присваивал квартиры и помещения в центре Львова.
Задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет за решеткой.
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"Черный регистратор" присваивал квартиры на Львовщине
Сотрудники СБУ заблокировала коррупционную схему присвоения имущества на Львовщине. Госрегистратор одного из горсоветов области несанкционированно менял информацию в государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. После этого он оформлял право собственности на него на третьих лиц.
Злоумышленнику удалось присвоить квартиру и ряд помещений во Львове. По данным следствия, убытки, которые нанес "черный" регистратор, составляют почти 2 миллиона гривен. Во время обысков в служебных помещениях и помещении чиновника правоохранители изъяли:
- документацию;
- электронные носители информации;
- черновые записи;
- другие доказательства противоправной деятельности.
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Злоумышленнику грозит тюрьма
Злоумышленнику сообщили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:
- "злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги";
- "несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой на компьютерах, в автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
Максимальное наказание, которое грозит "черном" регистратору, – от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование, чтобы установить личности других должностных лиц, которые, вероятно, также были причастны к коррупционной схеме.Заметьте! По информации ZAXID.NET, СБУ задержала госрегистратора Пустомытовского горсовета Евгения Мудрака. Отчужденные помещения расположены в Галицком, Лычаковском и Франковском районах Львова.
СБУ задержала "черного" регистратора / управление СБУ во Львовской области