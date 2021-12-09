Цветы, баскетбольное поле и концертный зал: в Минюсте показали, каким станет Львовский СИЗО
Источник:фейсбук Министерства юстиции Украины
В сети обнародовали первые фото с проектом модернизированного Львовского следственного изолятора. Их презентовали общественности 9 декабря.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, сейчас проектирование подходит к концу. Воплотить все задумки в жизнь планируют за счет средств, полученных от "Большой приватизации тюрем".
К теме Из Лукьяновского СИЗО могут создать отель, – Малюська
Так будут выглядеть камеры во Львовском следственном изоляторе после модернизации / Фото Минюста
Кухни в камерах сделают более современными / Фото Минюста
Для подозреваемых даже обустроят концерн зал / Фото Минюста
Почти люкс-условия
На фотографиях видно, что камеры подозреваемых теперь будут больше похожи на номера в хостелах. Их обставят в минималистическом стиле, но добавят цветов за счет различных аксессуаров декора, ваз с цветами и тому подобное. Кроме того, в каждой из них будет небольшая современная кухня.
Также в следственном изоляторе планируют обустроить большое крытое баскетбольное поле, концертный зал, а вокруг самого здания – выстричь газоны и высадить декоративные кусты.
"Большое строительство тюрем" начнется уже в скором времени,
– анонсировал дальнейшие планы глава Минюста.
В планах – построить во Львовском следственном изоляторе большое баскетбольное поле / Фото Минюста
После модернизации камеры больше будут напоминать номера хостелов / Фото Минюста
Образцовый Лукьяновский следственный изолятор
Ранее Малюська похвастался фотоподборкой отремонтированных камер в Лукьяновском следственном изоляторе (Киев). Его ведомство отчиталось, что на восстановление прогулочного дворика потратили 28 тысяч гривен, а на ремонт 97 камер – 63 тысячи гривен.
В Минюсте показали модерновый проект Львовского следственного изолятора / Фото из Фейсбука Министерства юстиции
Текст публикации Министерства юстиции Украины:
Денис Малюська: "уже есть иллюстрации дизайна будущего Львовского следственного изолятора. Его проект сейчас находится на финальном этапе.
А построим мы его за счет поступлений от "Большой приватизации тюрем". "Большое строительство тюрем" начнется уже в скором времени".