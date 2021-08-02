Девочка осталась полной сиротой: умер еще один участник ДТП по вине племянника экс-мэра Сколе
Источник:ZAXID.NET
На трассе Киев – Чоп 20 июля пьяный племянник экс-мера Сколе спровоцировал смертельное ДТП. В день аварии погибли женщина и ее 10-летний сын. 1 августа в больнице умер и отец мальчика.
В машине ехала вся семья. Они возвращались домой с отдыха в Карпатах.
Актуально На Львовщине разбилась семья из Винницкой области: ДТП устроил племянник экс-мера Сколе, – СМИ
Умер еще один пострадавший в ДТП по вине племянника экс-мера Сколе
В больнице 1 августа умер 34-летний отец двоих детей Максим Комар. Недалеко от Сколе 20 июля он вместе со своей семьей попал в ДТП. В результате столкновения погибли его жена и 10-летний сын. Смертельную аварию вызвал 24-летний племянник экс-мера Сколе Роман Кашаник.
В Стрыйской ЦРБ рассказали, что Комар почти 2 недели находился в медучреждении с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он умер, не приходя в сознание. Сейчас в городской детской больнице Львова медики борются за жизнь его 7-летней дочери. В результате ДТП она получила тяжелые травмы, однако, к счастью, угрозы жизни девочки нет.
Заметьте Погибли женщина и маленький мальчик: на трассе Киев – Чоп произошло жуткое ДТП – фото
Коротко о ДТП на трассе Киев – Чоп
- Водитель Opel Vectra на трассе Киев – Чоп возле города Сколе 20 июля спровоцировал жуткое ДТП.
- 24-летний Роман Кашаник, племянник экс-мера Сколе Владимира Москаля, вылетел на встречную полосу и врезался в Mazda 6, в которой ехала семья из Винницкой области. Семья возвращалась с отдыха в Карпатах.
- В результате аварии 36-летняя женщина погибла на месте. В больнице умер ее 10-летний сын.
- 34-летнего отца и 7-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Кашаник также попал в больницу. Угрозы его жизни нет.
- Местные медики установили, что во время аварии он находился в состоянии опьянения. Однако полиция до сих пор не обнародовала заключение на этот счет.
- По делу назначили судебно-токсикологическую экспертизу, которая продлится около месяца.