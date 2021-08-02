Девочка осталась полной сиротой: умер еще один участник ДТП по вине племянника экс-мэра Сколе

На трассе Киев – Чоп 20 июля пьяный племянник экс-мера Сколе спровоцировал смертельное ДТП. В день аварии погибли женщина и ее 10-летний сын. 1 августа в больнице умер и отец мальчика.

В машине ехала вся семья. Они возвращались домой с отдыха в Карпатах.

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Умер еще один пострадавший в ДТП по вине племянника экс-мера Сколе

В больнице 1 августа умер 34-летний отец двоих детей Максим Комар. Недалеко от Сколе 20 июля он вместе со своей семьей попал в ДТП. В результате столкновения погибли его жена и 10-летний сын. Смертельную аварию вызвал 24-летний племянник экс-мера Сколе Роман Кашаник.

В Стрыйской ЦРБ рассказали, что Комар почти 2 недели находился в медучреждении с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он умер, не приходя в сознание. Сейчас в городской детской больнице Львова медики борются за жизнь его 7-летней дочери. В результате ДТП она получила тяжелые травмы, однако, к счастью, угрозы жизни девочки нет.

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