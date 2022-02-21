Диггеры показали заброшенную дачу Ющенко в Карпатах: уцелела только церковь – атмосферные фото

Недалеко от села Татаров в Карпатах есть дача, где когда-то отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Однако сейчас это заброшенное место, которое практически превратили в строение.

Как сейчас выглядят покинуть здания посреди гор, показали 21 февраля львовские диггеры. Они туда смогли попасть благодаря тому, что притворились заблудившимися туристами.

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Возвели массивные конструкции из бетона

Автор сообщения Андрей Рыштун отметил, что третий президент Украины здесь иногда отдыхал в течение 2005 – 2015 годов. Однако сейчас там все выглядит очень некрасиво.

Здесь сплошная стройплощадка. Деревянные домики, где когда жил Виктор Андреевич, снесли. На их месте построили массивные конструкции из камня и бетона. Ульев тоже уже нет, но деревянная церковь еще осталась,

– написал мужчина.

Также он добавил, что кустарники на территории и мох на кирпичах свидетельствуют, что строительство забросили уже давно. Все стоит заброшенным не менее 5 лет.

Заброшенная дача Ющенко в Карпатах / Фото из фейсбука Андрей Рыштун

Раньше все было аккуратно и уютно

В последний раз активисты побывали еще в 2014 году и обнародовали видео оттуда. Когда они вместе с журналистами пришли в имение, телохранитель созвонился с экс-президентом. Ющенко не запретил прогуляться по его даче. Однако заметил, что был бы рад, если бы экскурсия проходила в его присутствии.

На тот момент в домике и на всей территории все выглядело довольно чистоплотно. Также было заметно изящество соблюдения карпатского стиля без чрезмерного "демонстрирования роскоши". Это особенно было заметно на контрасте с Межигорьем Януковича, которое тоже примерно тогда стало доступным впервые.

Кстати, Ющенко призвал украинцев объединиться на фоне вызовов, вставших перед Украиной.

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Читайте полный текст сообщения львовянина Андрея Рыштуна:

В Карпатах у села Татаров находится дача Ющенко. В 2005 – 2015 годах здесь отдыхал бывший президент. А сейчас там заброшенная стройплощадка. В интернете есть видео внутри дачи, снятое автомайдановцами в 2014 году. Тогда там все еще было довольно культурно.

Дача стоит через реку, несмотря на дорогу на водопад Гук. Хоть это и заповедная территория, но там строиться можно. Раньше ведь на месте дачи был хутор и жили люди. Сейчас от хутора осталась только одна старая изба. А к даче есть мост со шлагбаумом, электрические столбы и охрана.

Мы притворились заблудившимися туристами и прогулялись по территории дачи. Здесь сплошная стройплощадка. Деревянные домики, где когда жил Виктор Андреевич, снесли. На их месте построили массивные конструкции из камня и бетона. Ульев тоже уже нет, но деревянная церковь еще осталась.

Строительство началось было масштабное, явно больше чем нужно одному человеку. Но потом почему-то забросили. Судя по кустарникам на территории и мху на кирпиче – лет пять все стоит точно.

Почему так случилось, что дачу Ющенко покинули – неизвестно. Жаль вложенных труда и денег, потому что оно сейчас гниет и разрушается. А место здесь очень красивое, тихое, уютное.