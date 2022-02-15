Для нас это честь, – Садовый встретился с Квин, которая переехала во Львов

Андрей Садовый встретился с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Дипломат прибыла с посольством, которое временно переместилось во Львов.

Мэр вспомнил, как весной прошлого года они с дипломатом посадили каштан на Площади Рынок. Также добавил, тогда они не могли подумать, что следующая встреча состоится при таких обстоятельствах.

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Несмотря на нерадостные причины переезда

Андрей Садовый отметил, что власть города рада приветствовать представителей посольства во Львове. ​Также отметил, что уверен: все будет в порядке и скоро они вернутся в столицу.

Мы понимаем причину этого переезда, но для нас это в любом случае честь, принимать в Львове дипломатическую миссию США,

– сказал мэр Львова.

Он добавил, что в то же время нужно серьезно поговорить об открытии Генерального консульства США во Львове. Мол, имея еще одну локацию в Украине, наши отношения будут еще крепче.



Встреча с Кристиной Квин в горсовете / Фото ЛГС, Ирины Середы

Главное о переезде посольства

О том, что США временно перенесет свое посольство во Львов стало известно 14 февраля. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности дипломатов. Также он призвал всех своих сограждан покинуть страну.

По данным The Wall Street Journal, Госдеп, помимо приказа о переезде во Львов, дал еще одно распоряжение. Речь шла об уничтожении сетевого оборудования, а также демонтаже телефонной системы посольства.

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Читайте полный текст сообщения Андрея Садового:

Весной прошлого года вместе с временно поверенной в делах США госпожой Кристиной Квин мы высадили каштан на площади Рынок. Тогда не могли подумать, что следующая наша встреча состоится при таких обстоятельствах.

Несмотря ни на что мы рады приветствовать во Львове работников американского посольства.

Мы понимаем причину этого переезда, но для нас это в любом случае честь, принимать во Львове дипломатическую миссию США.

Я убежден, что все будет в порядке и уже вскоре посольство вернется в Киев. Но в то же время нам нужно серьезно поговорить об открытии Генерального консульства США во Львове.

Ведь, имея еще одну локацию в Украине, наши отношения будут еще крепче.

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