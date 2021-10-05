Должны работать книжные магазины, как и продуктовые, – Садовый о красной зоне во Львове

Андрей Садовый уверен, что Львов не избежит красной эпидемиологической зоны. Однако в таком случае кроме продуктовых магазинов должны остаться открытыми и книжные. На этом мэр будет настаивать лично.

Такое мнение Андрей Садовый высказал в эфире 24 канала. Он отметил, что в 2020 году ситуация с COVID-19 была значительно критичнее, а сейчас все понятнее.

В тему Красной зоны не избежим, мы уже в нее входим, – Садовый

"Сейчас мы уже имеем четкие протоколы, как работать в таком случае. Предприятия не останавливаются. Ограничения прежде всего распространяются на учреждения образования, спорта, рестораны", – рассказал Садовый.

Продуктовые магазины будут работать. Кстати, я также буду настаивать, что должны работать книжные магазины. Это пища для мозга и развитие,

– подчеркнул мэр Львова.

По словам Садового, как только в городе увидят, что есть превышение уровня заболеваемости – сразу будут прибегать к соответствующим мерам.

Садовый рассказал о ситуации во Львове: видео

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала