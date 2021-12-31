Достижения Львова в 2021: Андрей Садовый подвел итоги года

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, чего добился город за 2021 год. Его обращение обнародовали вечером 31 декабря.

Там говорилось об изменениях во всех сферах жизни, которые уже можно ощутить на себе. Также мэр рассказал, чего горожанам стоит ожидать в 2022 году.

О планах Более 14 миллиардов гривен: во Львове утвердили бюджет на 2022 год

Чего добился город за год

Львов стал лидером трансплантологии в Украине.

Польская компания начала строительство мусороперерабатывающего завода.

Запустили первую очередь станции компостирования и переработали 8 тонн органики.

Сделали 70% работ по рекультивации мусорного полигона.

Высадили фруктовый сад совместно с семьями Героев Небесной Сотни в память о героях.

Провели генеральную реконструкцию улицы Степана Бандеры.

Построили большой детсад на Под Голоском и открыли садик на Медовой Пещеры.

Подборці, Гряда и Малехов полностью стали частичкой города Львова, где есть свои ЦПАУ.

Львов полностью отказался от хлорирования воды и перешел к более безопасной очистке.

Закупили 10 новых пятисекционных больших трамваев и 100 новых автобусов.

Заметьте Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, – Садовый

Чего следует ожидать львовянам

В последующие годы все парки, скверы, озера будут иметь новый и комфортный вид.

В ЛГС планируют закупку 250 новых электробусов.

Сейчас в детсадах Львова есть более 250 свободных мест, но не во всех районах. Поэтому будут открывать новые заведения.

В 2022 начнется десятилетие, которое посвятят изучению фигуры Шептицкого в истории Львова.

Громкое событие Львовские депутаты рассмотрели петицию о демонтаже скульптуры Моцарта: что они решили

Итоги года от Андрея Садового: смотрите видео