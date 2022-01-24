В древнем органе в Латинской кафедре нашли записку 1899 года: уникальные фото

Главный орган Латинского кафедрального собора отправился в Польшу на реставрацию. В нем нашли интересную записку, датированную 1899 годом.

Орган вернется во Львов примерно через 2 года. Сейчас вместо него на балконе Кафедрального собора можно увидеть только пустые деревянные шкафы.

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Орган Кафедрального собора отреставрируют

В Кафедральном соборе сейчас идет реставрация. Орган, который размещался на балконе, демонтировали и отправили для восстановления на фабрику Ars Organum. Она расположена вблизи городка Зеленая Гура в Польше.

Во время демонтажа специалисты тщательно изучили инструмент. Они хотели исследовать не только его техническое состояние, но и историческую ценность. Органный мастер Виталий Чижевский рассказал, что все началось с инвентаризации, во время которой специалисты узнали новые факты его создания.

Считалось, что орган был построен в 1839 году, фабрикой органного мастера Яна Сливинского, который жил во Львове. На пульте есть табличка Яна Сливинского. Но сейчас после исследования выяснилось, что это не совсем так,

– отметил Чижевский.

На самом деле в 1899 году работники Яна Сливинского только перестроили инструмент, а в 1839 году его создал другой мастер.



Орган забрали на реставрацию / Фото "Твоє місто"

По словам Чижевского, в инструменте есть трубы, которые принадлежат работам мастеров, работавших в XIX веке во Львове – Роману Духенскому и Игнатию Жебровскому. В свою очередь, на фабрике Яна Сливинского переделали шкафы, некоторые механизмы и добавили трубы.

"На сегодня в органе Кафедрального 23 голоса, из них только 2 Яна Сливинского, и где-то 50 на 50 – это регистры Игнатия Жебровского и Романа Духенского. В советское время пытались этот инструмент увеличить, добавили еще голосов и сделали некоторую смесь. На этом инструменте сейчас около 2000 труб", – добавил мастер.

Инструмент изготовлен из дерева и специального органного металла – сплава свинца и олова. Некоторые из его труб были добавлены из органа, который можно увидеть в церкви Святого Андрея. По словам Чижевского, их уже отделили и со временем должны вернуть.



Инструмент будут восстанавливать 2 года / Фото "Твоє місто"

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В органе нашли древнюю записку

Чижевский рассказал, что во время демонтажа органа в элементах шкафа нашли записку, которую оставили работники фабрики Яна Сливинского. Она датирована 1899 годом.

"Те, что этот орган ставили, для вечной памяти здесь подписались! Львов, 1899. Юлиан Райманн, Франтишек Бучак, Антони Бар, Борусевич Ян, Лакировка Генрик Бурштын", – говорится в записке.



В органе нашли древнюю записку / Фото "Твоє місто"

По словам мастера, с тех пор, как инструмент перестроили в 1899 году, никаких профессиональных реставрационных работ больше не проводили.

"Каждые полвека надо менять хотя бы мехи органа. Когда инструмент не ремонтируют 100 лет, то это уже критическая ситуация. Тем более орган используют ежедневно, по меньшей мере 2 раза в день. Поэтому этот ремонт сейчас очень нужен", – отметил Чижевский.

Инструмент реставрируют в сотрудничестве с Институтом "Полоника". Пока орган не привезут, на литургиях будет играть меньший. Он расположен в алтарной части Кафедрального собора. Этот инструмент отреставрировали в 2018 году.

Сейчас во Львове есть 3 органа – в Костеле святого Антония на улице Лычаковской, в Органном зале и Латинском кафедральном соборе.



В соборе будет играть меньший орган​ / Фото "Твоє місто"