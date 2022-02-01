Дважды ранен в боях: во Львове избрали главу управления чрезвычайных ситуаций и теробороны

Во Львовском горсовете избрали руководителя управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны. Им стал бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению, подполковник Николай Грицайчук.

Грицайчук принимал участие в боевых действиях на востоке. Там он получил 2 ранения.

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Бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению, подполковник Николай Грицайчук возглавил управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны ЛГС. До этого он работал в должности внештатного советника городского главы по вопросам теробороны и гражданской защиты.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Грицайчук – чрезвычайно квалифицированный человек, который имеет опыт работы в ВСУ. Когда в ЛГС начали перезагрузку управления чрезвычайных ситуаций, то поняли, что на должность его руководителя следует назначить именно военного.

После личного знакомства я понял, что Николай – именно тот кандидат. Он знает, что такое война, не со слов или книг. Ведь получил неоценимый опыт, который сегодня сможет использовать для безопасности нашей общины,

– добавил Садовый.

По словам командира теробороны Львовской области, подполковника Валерия Курка, когда он возглавил бригаду и пришел на встречу к мэру, то был приятно удивлен тем, что его советником является именно Грицайчук.

"И теперь я не просто надеюсь – я уверен, что он справится со всеми задачами, вызовами и рисками, которые перед ним будут на этой новой должности", – сказал Курко.

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Краткая биография Николая Грицайчука