Движение транспорта затруднено: на трассе Киев – Чоп произошло тройное ДТП – фото

2 августа 2021 , 14:40
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Патрульная полиция Львовщины

Недалеко от Буска 2 августа произошла тройная авария. В результате столкновения пострадали 3 человека. Сейчас одна из полос трассы заблокирована.

На месте происшествия работают следователи. Правоохранители проводят расследование.

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На трассе Киев – Чоп столкнулись 3 авто

  • Близ села Великоселки, на трассе Киев – Чоп столкнулись 3 автомобиля – Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz.
  • В результате аварии пострадали три человека.
  • Патрульные организовали на этом участке трассы реверсное движение, ведь одна из двух ее полос сейчас заблокирована.
  • На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства аварии.
  • Пока неизвестно, кто был виновником ДТП и как правоохранители квалифицируют произошедшее.
Заметьте! Между Киевом и Броварами 2 августа также произошло масштабное ДТП, которое осложнило движение транспорта. Там столкнулись 2 легковушки и микроавтобус. В результате аварии искореженные машины заблокировали движение по трассе и образовалась безумная пробка.

На трассе Киев – Чоп произошло ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины

Пострадали три человека / Фото патрульной полиции Львовщины

На место аварии вызвали следователей / Фото патрульной полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів