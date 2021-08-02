Движение транспорта затруднено: на трассе Киев – Чоп произошло тройное ДТП – фото
2 августа 2021 , 14:40Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Недалеко от Буска 2 августа произошла тройная авария. В результате столкновения пострадали 3 человека. Сейчас одна из полос трассы заблокирована.
На месте происшествия работают следователи. Правоохранители проводят расследование.
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На трассе Киев – Чоп столкнулись 3 авто
- Близ села Великоселки, на трассе Киев – Чоп столкнулись 3 автомобиля – Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz.
- В результате аварии пострадали три человека.
- Патрульные организовали на этом участке трассы реверсное движение, ведь одна из двух ее полос сейчас заблокирована.
- На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства аварии.
- Пока неизвестно, кто был виновником ДТП и как правоохранители квалифицируют произошедшее.
На трассе Киев – Чоп произошло ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины
Пострадали три человека / Фото патрульной полиции Львовщины
На место аварии вызвали следователей / Фото патрульной полиции Львовщины