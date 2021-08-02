На місці події працюють слідчі. Правоохоронці проводять розслідування.

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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 3 авто

  • Неподалік села Великосілки, на трасі Київ – Чоп, зіштовхнулися 3 автомобілі – Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz.
  • Унаслідок аварії постраждали троє людей.
  • Патрульні організували на цій ділянці траси реверсний рух, адже одна з двох її смуг наразі заблокована.
  • На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини аварії.
  • Поки невідомо, хто був винуватцем ДТП та як правоохоронці кваліфікують подію.

Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото

На трасі Київ – Чоп трапилась ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини

Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото
Постраждали троє людей / Фото Патрульної поліції Львівщини

Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото
На місце аварії викликали слідчих / Фото Патрульної поліції Львівщини