Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото

На місці події працюють слідчі. Правоохоронці проводять розслідування.

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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 3 авто

Неподалік села Великосілки, на трасі Київ – Чоп, зіштовхнулися 3 автомобілі – Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz.

Унаслідок аварії постраждали троє людей.

Патрульні організували на цій ділянці траси реверсний рух, адже одна з двох її смуг наразі заблокована.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини аварії.

Поки невідомо, хто був винуватцем ДТП та як правоохоронці кваліфікують подію.

Зауважте! Між Києвом та Броварами 2 серпня також трапилась масштабна ДТП, яка ускладнила рух транспорту. Там зіштовхнулись 2 легковики та мікроавтобус. Внаслідок аварії понівечені автівки заблокували рух трасою й утворився шалений затор.

На трасі Київ – Чоп трапилась ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини



Постраждали троє людей / Фото Патрульної поліції Львівщини



На місце аварії викликали слідчих / Фото Патрульної поліції Львівщини