Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото

На місці події працюють слідчі. Правоохоронці проводять розслідування.
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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 3 авто
- Неподалік села Великосілки, на трасі Київ – Чоп, зіштовхнулися 3 автомобілі – Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz.
- Унаслідок аварії постраждали троє людей.
- Патрульні організували на цій ділянці траси реверсний рух, адже одна з двох її смуг наразі заблокована.
- На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини аварії.
- Поки невідомо, хто був винуватцем ДТП та як правоохоронці кваліфікують подію.
На трасі Київ – Чоп трапилась ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини
Постраждали троє людей / Фото Патрульної поліції Львівщини
На місце аварії викликали слідчих / Фото Патрульної поліції Львівщини