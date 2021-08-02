На месте происшествия работают следователи. Правоохранители проводят расследование.

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На трассе Киев – Чоп столкнулись 3 авто

  • Близ села Великоселки, на трассе Киев – Чоп столкнулись 3 автомобиля – Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz.
  • В результате аварии пострадали три человека.
  • Патрульные организовали на этом участке трассы реверсное движение, ведь одна из двух ее полос сейчас заблокирована.
  • На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства аварии.
  • Пока неизвестно, кто был виновником ДТП и как правоохранители квалифицируют произошедшее.

Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото

На трассе Киев – Чоп произошло ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины

Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото

Пострадали три человека / Фото патрульной полиции Львовщины

Рух транспорту ускладнений: на трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП – фото

На место аварии вызвали следователей / Фото патрульной полиции Львовщины