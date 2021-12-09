Единственный путь побороть пандемию: львовские студенты призвали людей вакцинироваться

Во Львове молодежь провела очень важную акцию, чтобы развеять мифы о вакцинации против коронавируса. 25 студентов Украинской академии лидерства в течение нескольких часов клеили постеры и общались с людьми в разных точках города.

Акцию провела Львовская ячейка Украинской академии лидерства при поддержке Министерства здравоохранения. Студенты напомнили горожанам о важности вакцинации и рассказали, где можно сделать прививку.

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Львовская молодежь призвала прохожих прививаться

Студентка Львовской ячейки УАЛ Карина Бондарева рассказала, что вакцинация против коронавируса – крайне важна. Однако из-за большого количества ложной информации люди часто отказываются от прививки.

Это и непонимание, где получить вакцину, и опаски, что это повлияет на их здоровье. Наша цель как молодежи предоставить украинцам доступ к проверенным фактам, чтобы страх перед вакцинацией не был больше, чем осторожность перед коронавирусом,

– добавила студентка.

По ее словам, распространение брошюр с общими данными о вакцинации – один из путей преодолеть страх перед прививкой.

Смотрите фото акции / Фото Украинской академии лидерства

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Студенты будут продолжать популяризировать вакцинацию

Акцию направили на людей постарше, ведь именно они имеют наибольший риск заражения и тяжелее переносят болезнь. Многие студенты уже волонтерили в пунктах вакцинации на рынке "Южный", ТРЦ "Форум" и других ключевых точках города. Они облегчали работу врачей, координируя людей и помогая им заполнять анкеты.

Идея акции возникла и впервые воплотилась во время экспедиции студентов в Черновцах. Инфоволонтерство не требует предварительных договоренностей и не привязано к месту. Поэтому в планах у молодежи – продолжать информировать львовян о безопасности вакцины против COVID-19 и охватить как можно больше людей.

Студенты призывают всех желающих присоединяться к борьбе с COVID-19 и помочь защитить нуждающихся. Постер о вакцинации и обязательную памятку инфоволонтера можно напечатать на любом принтере и распространить среди пожилых людей. Материалы можно скачать по ссылке.

Украинская академия лидерства – это 10-месячная образовательная программа развития для выпускников школ, колледжей или учреждений высшего образования от 16 до 20 лет. Сейчас у нее 5 ячеек – в Киеве, Львове, Харькове, Николаеве и Мариуполе.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала