Акцию провела Львовская ячейка Украинской академии лидерства при поддержке Министерства здравоохранения. Студенты напомнили горожанам о важности вакцинации и рассказали, где можно сделать прививку.
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Львовская молодежь призвала прохожих прививаться
Студентка Львовской ячейки УАЛ Карина Бондарева рассказала, что вакцинация против коронавируса – крайне важна. Однако из-за большого количества ложной информации люди часто отказываются от прививки.
Это и непонимание, где получить вакцину, и опаски, что это повлияет на их здоровье. Наша цель как молодежи предоставить украинцам доступ к проверенным фактам, чтобы страх перед вакцинацией не был больше, чем осторожность перед коронавирусом,
– добавила студентка.
По ее словам, распространение брошюр с общими данными о вакцинации – один из путей преодолеть страх перед прививкой.
Смотрите фото акции / Фото Украинской академии лидерства
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Студенты будут продолжать популяризировать вакцинацию
Акцию направили на людей постарше, ведь именно они имеют наибольший риск заражения и тяжелее переносят болезнь. Многие студенты уже волонтерили в пунктах вакцинации на рынке "Южный", ТРЦ "Форум" и других ключевых точках города. Они облегчали работу врачей, координируя людей и помогая им заполнять анкеты.
Идея акции возникла и впервые воплотилась во время экспедиции студентов в Черновцах. Инфоволонтерство не требует предварительных договоренностей и не привязано к месту. Поэтому в планах у молодежи – продолжать информировать львовян о безопасности вакцины против COVID-19 и охватить как можно больше людей.
Студенты призывают всех желающих присоединяться к борьбе с COVID-19 и помочь защитить нуждающихся. Постер о вакцинации и обязательную памятку инфоволонтера можно напечатать на любом принтере и распространить среди пожилых людей. Материалы можно скачать по ссылке.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала