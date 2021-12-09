Акцію провів Львівський осередок Української академії лідерства за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Студенти нагадали містянам про важливість вакцинації та розповіли, де можна зробити щеплення.

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Львівська молодь закликала перехожих щепитися

Студентка Львівського осередку УАЛ Каріна Бондарєва розповіла, вакцинація проти коронавірусу – вкрай важлива. Однак через велику кількість неправдивої інформації люди часто відмовляються від щеплення.

Це і нерозуміння, де отримати вакцину, і побоювання, що це вплине на їхнє здоров'я. Наша мета як молоді надати українцям доступ до перевірених фактів, щоб страх перед вакцинацією не був більшим, аніж обережність перед коронавірусом.

– додала студентка.

За її словами, поширення брошур із загальними даними про вакцинацію – один зі шляхів подолати страх перед щепленням.

Дивіться фото з акції / Фото Української академії лідерства

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Студенти продовжуватимуть популяризувати вакцинацію

Акцію спрямували на людей старшого віку, адже саме вони мають найбільший ризик зараження і важче переносять хворобу. Багато студентів уже волонтерили у пунктах вакцинації на ринку "Південний", ТРЦ "Форум" та інших ключових точках міста. Вони полегшували працю лікарів, координуючи людей та допомагаючи їм заповнювати анкети.

Ідея акції виникла і вперше втілилася під час експедиції студентів у Чернівці. Інфоволонтерство не потребує попередніх домовленостей і не прив'язаний до місця. Тож в планах у молоді – продовжувати інформувати львів'ян про безпеку вакцини проти COVID-19 та охопити якомога більшу кількість людей.

Студенти закликають усіх охочих долучатися до боротьби з COVID-19 та допомогти захистити тих, хто цього потребує. Постер про вакцинацію та обов'язкову пам'ятку інфоволонтера можна видрукувати на будь-якому принтері та поширити серед літніх людей. Матеріали можна завантажити за посиланням.

Зауважте! Українська академія лідерства – це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл, коледжів чи закладів вищої освіти віком від 16 до 20 років. Зараз вона має 5 осередків – у Києві, Львові, Харкові, Миколаєві та Маріуполі.



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