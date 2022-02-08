Как и где укрыться в случае войны во Львове: эксклюзивный фоторепортаж из одного из укрытий

Как-то женщина с временно оккупированной территории сказала, что ненавидит подвалы, потому что, когда она там, продолжается бомбардировка. Однако обычное подземелье способно спасти жизнь.

На улице Елены Степановны, 50б есть одно из 5 902 подходящих мест для гражданского населения. Именно сюда в случае бомбардировок или авианалетов может позвать вой сирен.

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Журналисты канала 24 побывали в этом укрытии. В каком оно состоянии, знают ли о нем местные жители, как будет происходить эвакуация населения в случае худшего сценария – в нашем материале.

Для укрытия людей во Львове существуют разные защитные сооружения

Многоквартирный жилой дом на Елены Степановны, 50б находится в Зализнычном районе Львова. В одном из окон видно отца, держащего на руках малыша. Он машет ладонью.

Дом на Елены Степановны, 50б / Фото Марии Масюк, 24 канал

Неподалеку ждут руководитель отдела защиты населения и территорий Олег Дубчак и главный специалист этого же отдела Василий Чучукало. Они сразу же отмечают, что корректный термин "укрытие", а не "бомбоубежище".

Олег Дубчак объяснил, что для укрытия людей существуют разные защитные сооружения. К примеру, защитные сооружения гражданской обороны созданы для работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города на время чрезвычайных ситуаций. Их во Львове 172. Также есть 11 противорадиационных укрытий, которыми могут пользоваться все.

Для населения есть самые простые укрытия. Это подвалы или постройки двойного назначения – подземные стоянки. В 2021 году мы проверили все подвальные помещения Львова. Это больше 7 тысяч. Из них 5 тысяч 902 признали укрытиями для населения. Они подходят и по состоянию, и по характеристикам,

– рассказал руководитель отдела защиты населения ЛГС.



Василий Чучукало и Олег Дубчак / Фото Марии Масюк, 24 канал

Укрытием может служить подвал

По словам Олега Дубчака, в укрытии на человека рассчитывают 0,6 метра квадратных, но в ЛГС для одного человека предполагают 1 метр квадратный.

Подвалы для укрытия должны отвечать следующим требованиям:

в жилом помещении или возле него;

с металлическими или обитыми металлом дверями;

с двумя дверями – отдельный вход и выход в укрытие;

с подвалом, очищенным от посторонних предметов;

с высотой подвального помещения не менее 170 сантиметров, а толщиной стен – не менее 56 сантиметров;

с доступом к питьевой воде и стационарным освещениям;

с шанцевым инструментом (например, лопата) и т.д.

Самые простые укрытия – подвалы домов / Фото Марии Масюк, 24 канал

"То есть надо, чтобы помещение выдержало ракетно-бомбовый удар. Дом может рухнуть, но подвал выдержит", – подчеркнул Олег Дубчак.

Он отметил, что жителям необходимо иметь личную аптечку, фонарик. Если же люди будут прятаться в цокольном помещении, где часть окон выходит наружу, стекло должны закладывать мешками с песком. Затем окнами можно пользоваться как запасными выходами.

Как будет происходить эвакуация

Олег Дубчак отметил, что есть чрезвычайные ситуации природного техногенного характера и чрезвычайные ситуации военного характера. И именно от последнего можно уберечься в собственном подвале. Речь идет об обстрелах, взрывах.

"Например, появляется сообщение о заминировании или возможномм террористическом акте, сообщение, что этот район будут бомбить. Городской совет принимает решение, развертывает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Тогда проводят эвакуацию. Помогают ЛКП, полиция, ГСЧС", – рассказал он.

Руководитель отдела защиты населения и территорий Олег Дубчак / Фото Марии Масюк, 24 канал

Чиновник добавил, что у ЛГС есть отработанный план эвакуации. Сначала действует система оповещения – сирены. После этого жители должны включить радио и телевидение. Дубчак отметил, что сейчас работают над тем, чтобы люди могли получать уведомления и на телефоны. Кроме этого, в районных администрациях есть машины с громкоговорителями

Будут работать и ЛКП. Например, дворники будут стучать в дверь к людям и сообщать об эвакуации. Мы будем использовать все возможные методы,

– рассказал Дубчак.

По его словам, если речь идет о детсадах или школах, то в случае чрезвычайной ситуации сразу останавливают обучение и пытаются уведомить родителей или же сообщить о самом месте эвакуации детей.

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Укрытие в доме: как оно выглядит

К нам спешит заместительница директора ЛКП "Левандовка" Галина Стасив. Она принесла ключи от укрытия в доме. Стасив отметила, что помещение построили в 1963 году.

"Подвал 459 метров квадратных, а жильцов в доме 106. Мы периодически смотрим, в каком состоянии подвалы. Проверяем водоснабжение и водоотвод", – сказала заместитель директора ЛКП.

Заместитель директора ЛКП "Левандовка" Галина Стасив / Фото Марии Масюк, 24 канал

"У нас есть технологические карты, согласно которым рассылаем в районные администрации, в ЛКП задачи. Если это зима – очищаем от снега, смотрим, есть ли сосульки. Вместе с тем есть очистка подвальных помещений. Ответственные за благоустройство должны это выполнить и доложить в районную администрацию, а районная докладывает нам. Потом все рассматривает городская комиссия ТЭБ и ЧС", – добавил Дубчак.

Заходим в дом. В сторону укрытия указывает стрелка. Спускаемся вниз по высокой лестнице. На самой металлической двери есть информация, где искать ключи от подвала – в ЛКП договорились с жителями, кто может хранить ключи.

Указатель укрытия / Фото Марии Масюк, 24 канал



Двери укрытия / Фото Марии Масюк, 24 канал

Олег Дубчак отметил, что хотя высота должна быть минимум 1,70 сантиметра, а здесь – почти 2 метра, есть освещение. Галина Стасив указывает на вентиляционные решётки.

Вдоль подвала – коридор, по обеим сторонам маленькие помещения, которые принадлежать отдельным владельцам квартир. Они все – на замке, но Стасив отметила, что в случае необходимости их можно открыть, а если нет ключей – сбить замок. В конце коридора есть еще одна дверь.



Подвал, который может служить укрытием / Фото Марии Масюк, 24 канал



Вентиляционная решетка / Фото Марии Масюк, 24 канал

Канализационных выходов здесь нет, но убеждают, что можно оборудовать самому туалет. Заместитель директора ЛКП "Левандовка" рассказала, что в случае опасной ситуации проблем с водой в подвале не будет, поскольку есть краны.

Будет ли время собраться перед эвакуацией

Дубчак заверил, что будет подготовительный период. Условно, если в стране введут чрезвычайное положение, то будет немного времени, чтобы сориентироваться. Речь идет о нескольких часах или даже днях.

"Во Львовской облгосадминистрации просят по возможности провести тренировки с жителями. Это проблематично собрать всех людей. Мы планируем провести такое для руководства, которое будет координировать всех во время эвакуаций", – сказал Дубчак.



Подвал на Елены Степановны, 50б / Фото Марии Масюк, 24 канал



Олег Дубчак говорит, что укрытие надежное / Фото Марии Масюк, 24 канал

Он осматривает укрытие и говорит, что здесь есть бетонное основание и надежные перекрытия. Заметил, что здание строили по всем нормам.

Сегодня во Львове есть 5 902 укрытия, пригодных для использования. Если взять их площадь и все население Львова, они в 2 раза его превышают. То есть людей может укрыться больше, чем живет во Львове. Поэтому даже тех, кто не зарегистрирован в городе, можно обеспечить укрытием,

– убежден Дубчак.

В подвале есть доступ к воде / Фото Марии Масюк, 24 канал

Как долго можно прятаться в укрытии

Директор защиты населения и территорий в качестве примера привел опыт восточных областей Украины. По его словам, там сообщали, что будет артиллерийский обстрел и нужно прятаться.

"Если это авиационный налет, то это не очень длинный отрезок времени. Не думаю, что речь пойдет о нескольких суток. Например, артиллерийский обстрел может быть до 2 часов", – сказал Дубчак.

Галина Стасив рассказала, что жители должны соблюдать чистоту в подвале / Фото Марии Масюк, 24 канал

Паникуют ли люди во Львове

Василий Чучукало рассказал, что в настоящее время на Горячую линию города поступило много обращений, в которых спрашивают, где прятаться, как действовать.

Есть дома без подвалов, но в районных администрациях есть расчеты, где прятаться, все распланировано. Вы даже не представляете, как нервничают люди,

– сказал он.

Дубчак отметил, что есть проблема с объединениями совладельцев многоквартирных домов. По его словам, порой ОСМД прислушиваются к ЛГС, приходят на совещания. Однако в 2021 году, когда исследовали укрытие, даже половины представителей ОСМД не пришли. Дубчак отметил: несмотря на это, им пытаются предоставлять информацию, рассылать письма.

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Почему не удалось обследовать ряд подвалов

"Приведу пример. На Рясном в прошлом году попросили главу ОСМД, у которого 30 домов, об обследовании подвалов. Ответил, что запрещает, потому что он здесь главный. А недавно звонит и спрашивает о требованиях к укрытиям. Очевидно, что его начали спрашивать. Мы подчеркиваем для жителей, что следует обращаться именно к своим главам ОСМД», – вспомнил Дубчак.

Василий Чучукало подчеркнул, что главы ОСМД обязаны проверять свои дома.

Жители должны очищать подвалы, следить, потому что чужой человек сюда мусор не принесет. Мы очень просим серьезно к этому отнестись,

– сказал он.

Работа с укрытиями будет продолжаться

Дубчак рассказал, что проверки начались с 2014 года, с начала войны. Тогда с районными администрациями обследовали и определяли минимальное количество укрытий, необходимое для населения. Но тогда укрытия не ставили на учет. В 2021 году появилось требование это делать согласно распоряжению Министерства внутренних дел.

"Проверять укрытия должны с апреля по октябрь. Однако работали еще и в ноябре, потому что не могли найти общий язык с ОСМД. Сейчас у нас работа продолжится, потому как даже когда мы клеим стрелки с указанием укрытия, их просто срывают", – сказал Дубчак.

Информационные материалы, распространяемые отделом защиты населения и территорий ЛГС / Фото Марии Масюк, 24 канал

Он поделился, что придумали писать сообщения на платежках. В настоящее время договариваются с Львовгазом и коммунальными службами.

"Хотя я еще скажу, что не все люди хотят эвакуироваться. Несколько лет назад на Симона Петлюры в Зализнычном районе заменяли двери квартиры. Тогда эвакуировали весь дом, но были 5 – 6 человек, которые говорили, что им все равно. А это проблема", – добавил руководитель отдела защиты населения и территорий.



Дополнительный выход из укрытия / Фото Марии Масюк, 24 канал

В подвале есть освещение / Фото Марии Масюк, 24 канал

Знают ли местные об укрытиях

Выходим из подвала. Дубчак указывает на информационный стенд с сообщениями о чрезвычайных ситуациях. Он подчеркнул, что вся необходимая информация здесь есть.

Галина Стасов закрывает укрытие / Фото Марии Масюк, 24 канал

Из соседнего подъезда выбегает молодая девушка Аня. На вопрос, знает ли она об убежище, отвечает, что нет. Она видела объявление в подъезде, но еще не успела прочесть.

"Я недавно переехала в этот дом и почти ничего не знаю. У меня есть парень, и он очень этим интересуется. Я буду возле него, если что-то, и он точно знает, куда идти", – говорит она.

Знают ли местные об укрытии / Фото Марии Масюк, 24 канал

Внимание Ани отвлекает пробегающий мимо песик. Его выгуливает подросток Даниил. Он говорит, что знает, где укрытие.

"Я знаю, что нужно идти в подвал, но никакие ОСМД мне об этом не говорили", – сказал парень.

Относительно обустройства укрытий следует обращаться к главам ОСМД / Фото Марии Масюк, 24 канал

Перед домом гуляют Соня и Саша. Они живут неподалеку. О том, где здесь ближайшее укрытие, не знают.

"Я точно знаю, что укрытие где-то есть, но не знаю конкретно. Я живу за границей. Здесь моя мама. Поэтому здесь без понятия, а вот в центре знаю", – отметил Саша.