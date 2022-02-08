На вулиці Олени Степанівни, 50б є одне з 5 902 придатних місць для цивільного населення. Саме сюди у разі бомбардувань чи авіанальотів може покликати завивання сирен.

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Багатоквартирний житловий будинок на Олени Степанівни, 50б розташовується у Залізничному районі Львова. В одному з вікон видно батька, що тримає на руках маля. Воно махає долонею.

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Будинок на Олени Степанівни, 50б / Фото Марії Масюк, 24 канал

Неподалік чекають керівник відділу захисту населення та територій Олег Дубчак та головний спеціаліст цього ж відділу Василь Чучукало. Вони одразу ж зазначають, що коректним є термін укриття, а не бомбосховище.

Олег Дубчак пояснив, що для укриття людей існують різні захисні споруди. Наприклад, захисні споруди цивільної оборони створені для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста на час надзвичайних ситуацій. Їх у Львові є 172. Також є 11 протирадіаційних укриттів, якими можуть користуватися всі.

Для населення є найпростіші укриття. Це підвали або споруди подвійного призначення – підземні стоянки. У 2021 році ми перевірили всі підвальні приміщення Львова. Це понад 7 тисяч. З них 5 тисяч 902 визнали як укриття для населення. Вони підходять і за станом, і за характеристиками,
– розповів керівник відділу захисту населення ЛМР.

Василь Чучукало, Олег Дубчак, ЛМР, Львів, бомбосховища, уриття, імовірна війна України та Росії
Василь Чучукало та Олег Дубчак / Фото Марії Масюк, 24 канал

За словами Олега Дубчака, в укритті для людини розраховують 0,6 метра квадратних, але у ЛМР для однієї людини передбачають 1 метр квадратний.

Підвали для укриття мають відповідати таким вимогам:

  • в житловому приміщенні або біля нього;
  • з металевими або оббиті металом дверима;
  • з двома дверима – окремий вхід та вихід в укриття;
  • з підвалом, очищеним від сторонніх предметів;
  • з висотою підвального приміщення не менше як 170 сантиметрів, а товщина стін – не менше як 56 сантиметрів;
  • з доступом до питної води та стаціонарним освітленням;
  • з шанцевим інструментом (наприклад, лопата) тощо.

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Найпростішими укриттями є підвали будинків / Фото Марії Масюк, 24 канал

"Тобто треба, щоб приміщення витримало ракетно-бомбовий удар. Дім може завалитися, але підвал витримає", – наголосив Олег Дубчак.

Він зазначив, що мешканцям необхідно мати особисті аптечку, ліхтарик. Якщо ж люди ховатимуться у цокольному приміщенні, де частина вікон виходить назовні, то скло повинні закладати мішками з піском. Потім вікнами можна користуватися як запасними виходами.

Олег Дубчак зазначив, що є надзвичайні ситуації природного техногенного характеру та надзвичайні ситуації воєнного характеру. І саме від останнього можна вберегтись у власному підвалі. Мовиться про обстріли, вибухи.

"Наприклад, з'являється повідомлення про замінування або можливість терористичного акту, повідомлення, що цей район бомбардуватимуть. Міська рада ухвалює рішення, розгортає штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Тоді проводять евакуацію. Допомагають ЛКП, поліція, ДСНС", – розповів він.

Олег Дубчак, ЛМР, Львів, бомбосховища, уриття, імовірна війна України та Росії
Керівник відділу захисту населення та територій Олег Дубчак / Фото Марії Масюк, 24 канал

Чиновник додав, що у ЛМР є відпрацьований план евакуації. Спочатку діє система оповіщення – сирени. Після цього мешканці повинні увімкнути радіо та телебачення. Дубчак зазначив, що зараз працюють над тим, щоб люди могли отримувати повідомлення і на телефони. Крім цього, в районних адміністраціях є машини з гучномовцями

Працюватимуть й ЛКП. Наприклад, двірники стукатимуть у двері до людей і повідомляти про евакуацію. Ми використовуватимемо всі можливі методи,
– розповів Дубчак.

За його словами, якщо мовиться про дитсадки чи школи, то у разі надзвичайної ситуації одразу зупиняють навчання та намагаються сповістити батьків або ж повідомити про саме місце евакуації дітей.

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До нас поспішає заступниця директорка ЛКП "Левандівка" Галина Стасів. Вона принесла ключі від укриття у будинку. Стасів зазначила, що приміщення звели у 1963 році.

"Підвал має 459 метрів квадратних, а мешканців у будинку 106. Ми періодично дивимось, у якому стані підвали. Перевіряємо водопостачання і водовідведення", – сказала заступниця директора ЛКП.

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Заступниця директора ЛКП "Левандівка" Галина Стасів / Фото Марії Масюк, 24 канал

"У нас є технологічні карти, згідно з якими розсилаємо в районні адміністрації, в ЛКП завдання. Якщо це зима – очищаємо від снігу, дивимось, чи є бурульки. Разом з тим є очищення підвальних приміщень. Відповідальні за доброустрій мають це виконати й доповісти в районну адміністрацію, а районна доповідає нам. Потім все розглядає міська комісія ТЕБ і НС", – додав Дубчак.

Заходимо в будинок. У бік укриття показує стрілка. Спускаємось донизу високими сходами. На самих металевих дверях є інформація, де шукати ключі від підвалу – у ЛКП домовилися з мешканцями, хто може зберігати ключі.

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Вказівник до укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Двері до укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

Олег Дубчак зазначив, що хоч висота має бути мінімум 1,70 сантиметри, а тут – майже 2 метри, є освітлення. Галина Стасів показує на вентиляційні решітки.

Вздовж підвалу – коридор, обабіч якого маленькі приміщення, які належать окремим власникам помешкань. Вони всі – на замку, але Стасів зазначила, що у разі потреби їх можна відімкнути, а якщо немає ключів – збити замок. Вкінці коридору є ще одні двері.

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Підвал, який може слугувати сховищем / Фото Марії Масюк, 24 канал

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Вентиляційна решітка / Фото Марії Масюк, 24 канал

Каналізаційних виходів тут немає, проте переконують, що можна обладнати самому туалет. Заступниця директорка ЛКП "Левандівка" розповіла, що у разі небезпечної ситуації проблем з водою у підвалі не буде, оскільки є крани.

Дубчак запевнив, що буде підготовчий період. Умовно, якщо в країні введуть надзвичайний стан, то буде трохи часу, щоб зорієнтуватися. Мовиться про кілька годин чи навіть днів.

"У Львівській облдержадміністрації просять за можливості провести тренування з мешканцями. Це проблематично зібрати всіх людей. Ми плануємо провести таке для керівництва, яке координуватиме всіх під час евакуацій", – сказав Дубчак.

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Підвал на Олени Степанівни, 50б / Фото Марії Масюк, 24 канал

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Олег Дубчак каже, що укриття є надійним / Фото Марії Масюк, 24 канал

Він оглядає укриття й каже, що тут є бетонна основа й надійні перекриття. Зазначив, що будинок зводили за усіма нормами.

Сьогодні у Львові є 5902 укриття, придатних для використання. Якщо взяти їхню площу й все населення Львова, то вони у 2 рази його перевищують. Тобто людей може сховатися більше, ніж живе у Львові. Тому навіть тих, хто не зареєстрований у місті, можна забезпечити сховком,
– переконаний Дубчак.

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
У підвалі є доступ до води / Фото Марії Масюк, 24 канал

Директор захисту населення та територій як приклад навів досвід східних областей України. За його словами, там повідомляли, що буде артилерійський обстріл і треба ховатися.

"Якщо це авіаційний наліт, то це не дуже довгий відрізок часу. Не думаю, що йтиметься про кілька діб. Наприклад, артилерійський обстріл може бути до 2 годин", – сказав Дубчак.

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Галина Стасів розповіла, що мешканці мають дотримуватися чистоти у підвалі / Фото Марії Масюк, 24 канал

Василь Чучукало розповів, що наразі Гаряча лінія міста має безліч звернень, коли запитують, де ховатися, як діяти.

Є будинки без підвалів, але в районних адміністраціях є розрахунки, де ховатися, все розплановано. Ви навіть не уявляєте, як знервовані люди,
– сказав він.

Дубчак зазначив, що є проблема з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. За його словами, деколи ОСББ дослухаються до ЛМР, приходять на наради. Проте у 2021 році, коли обстежували укриття, то навіть половини представників ОСББ не прийшли. Дубчак зазначив: попри це, їм намагаються надавати інформацію, розсилати листи.

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"Наведу приклад. На Рясному торік попросили голову ОСББ, який має 30 будинків, про обстеження підвалів. Відповів, що забороняє, бо він – тут головний. А нещодавно телефонує й питає про вимоги до укриттів. Очевидно, що його почали запитувати. Ми наголошуємо для мешканців, що слід звертатися саме до своїх голів ОСББ", – пригадав Дубчак.

Василь Чучукало наголосив, що голови ОСББ є зобов'язаними перевіряти свої будинки.

Мешканці мають очищати підвали, стежити, бо ж чужа людина сюди сміття не принесе. Ми дуже просимо серйозно до цього поставитись,
– сказав він.

Дубчак розповів, що перевірки почались ще з 2014 року, з початку війни. Тоді з районними адміністраціями обстежували й визначали мінімальну кількість укриттів, потрібної для населення. Але тоді сховища не ставили на облік. У 2021 році з'явилася вимога це робити згідно із розпорядженням Міністерства внутрішніх справ.

"Перевіряти сховища мали з квітня по жовтень. Проте працювали ще й в листопаді, бо не могли порозумітися з ОСББ. Зараз у нас робота продовжиться, бо от навіть коли ми клеїмо стрілки з вказівками на укриття, то їх зривають", – сказав Дубчак.

Інформаційні матеріали, які поширює відділ захисту населення та територій ЛМР / Фото Марії Масюк, 24 канал

Він поділився, що вигадали писати повідомлення на платіжках. Наразі домовляються з Львівгазом та комунальними службами.

"Хоча я ще скажу, що не всі люди хочуть евакуйовуватись. Кілька років тому на Симона Петлюри в Залізничному районі замінували двері квартири. Тоді евакуйовували весь будинок, але були 5 – 6 людей, які казали, що їм однаково. А це проблема", – додав керівник відділу захисту населення та територій.

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Додатковий вихід з укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

Укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
У підвалі є освітлення / Фото Марії Масюк, 24 канал

Виходимо з підвалу. Дубчак показує на інформаційний стенд з повідомленнями про надзвичайні ситуації. Він наголосив, що вся необхідна інформація тут є.

галина стасів, укриття, Олени Степанівни, Львів, імовірна війна України та Росії
Галина Стасів закриває укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

З сусіднього під'їзду вибігає молода дівчина Аня. На запитання, чи знає вона про укриття, відповідає, що ні. Вона бачила оголошення у під'їзді, але ще не встигла прочитати.

"Я нещодавно переїхала у цей будинок і майже нічого не знаю. У мене є хлопець і він дуже цим цікавиться. Я буду біля нього, якщо щось, і він точно знатиме, куди йти", – говорить вона.

пес, собака
Чи знають місцеві про укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

Увагу Ані відвертає пес, який біжить повз. Його вигулює підліток Данило. Він каже, що знає, де є укриття.

"Я знаю, що треба йти в підвал, але ніякі ОСББ мені про це не казали", – сказав хлопець.

Олени Степанівни
Щодо облаштування укриттів слід звертатися до голів ОСББ / Фото Марії Масюк, 24 канал

Перед будинком гуляють Соня й Сашко. Вони живуть неподалік. Про те, де тут найближче укриття, не знають.

"Я точно знаю, що сховища десь є, але не знаю конкретно. Я живу за кордоном. Тут моя мама. Тому тут без поняття, а от в центрі знаю", – зазначив Сашко.