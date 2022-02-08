На вулиці Олени Степанівни, 50б є одне з 5 902 придатних місць для цивільного населення. Саме сюди у разі бомбардувань чи авіанальотів може покликати завивання сирен.

До теми На випадок війни чи стихійного лиха: скільки на Львівщині захисних споруд та як працюють сирени

Журналісти 24 каналу побували у цьому укритті. У якому воно стані, чи знають про нього місцеві мешканці, як відбуватиметься евакуація населення у разі найгіршого сценарію – у нашому матеріалі. Для укриття людей у Львові існують різні захисні споруди

Багатоквартирний житловий будинок на Олени Степанівни, 50б розташовується у Залізничному районі Львова. В одному з вікон видно батька, що тримає на руках маля. Воно махає долонею.



Будинок на Олени Степанівни, 50б / Фото Марії Масюк, 24 канал

Неподалік чекають керівник відділу захисту населення та територій Олег Дубчак та головний спеціаліст цього ж відділу Василь Чучукало. Вони одразу ж зазначають, що коректним є термін укриття, а не бомбосховище.

Олег Дубчак пояснив, що для укриття людей існують різні захисні споруди. Наприклад, захисні споруди цивільної оборони створені для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста на час надзвичайних ситуацій. Їх у Львові є 172. Також є 11 протирадіаційних укриттів, якими можуть користуватися всі.

Для населення є найпростіші укриття. Це підвали або споруди подвійного призначення – підземні стоянки. У 2021 році ми перевірили всі підвальні приміщення Львова. Це понад 7 тисяч. З них 5 тисяч 902 визнали як укриття для населення. Вони підходять і за станом, і за характеристиками,

– розповів керівник відділу захисту населення ЛМР.



Василь Чучукало та Олег Дубчак / Фото Марії Масюк, 24 канал

Укриттям може слугувати підвал

За словами Олега Дубчака, в укритті для людини розраховують 0,6 метра квадратних, але у ЛМР для однієї людини передбачають 1 метр квадратний.

Підвали для укриття мають відповідати таким вимогам:

в житловому приміщенні або біля нього;

з металевими або оббиті металом дверима;

з двома дверима – окремий вхід та вихід в укриття;

з підвалом, очищеним від сторонніх предметів;

з висотою підвального приміщення не менше як 170 сантиметрів, а товщина стін – не менше як 56 сантиметрів;

з доступом до питної води та стаціонарним освітленням;

з шанцевим інструментом (наприклад, лопата) тощо.



Найпростішими укриттями є підвали будинків / Фото Марії Масюк, 24 канал

"Тобто треба, щоб приміщення витримало ракетно-бомбовий удар. Дім може завалитися, але підвал витримає", – наголосив Олег Дубчак.

Він зазначив, що мешканцям необхідно мати особисті аптечку, ліхтарик. Якщо ж люди ховатимуться у цокольному приміщенні, де частина вікон виходить назовні, то скло повинні закладати мішками з піском. Потім вікнами можна користуватися як запасними виходами.

Як відбуватиметься евакуація

Олег Дубчак зазначив, що є надзвичайні ситуації природного техногенного характеру та надзвичайні ситуації воєнного характеру. І саме від останнього можна вберегтись у власному підвалі. Мовиться про обстріли, вибухи.

"Наприклад, з'являється повідомлення про замінування або можливість терористичного акту, повідомлення, що цей район бомбардуватимуть. Міська рада ухвалює рішення, розгортає штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Тоді проводять евакуацію. Допомагають ЛКП, поліція, ДСНС", – розповів він.



Керівник відділу захисту населення та територій Олег Дубчак / Фото Марії Масюк, 24 канал

Чиновник додав, що у ЛМР є відпрацьований план евакуації. Спочатку діє система оповіщення – сирени. Після цього мешканці повинні увімкнути радіо та телебачення. Дубчак зазначив, що зараз працюють над тим, щоб люди могли отримувати повідомлення і на телефони. Крім цього, в районних адміністраціях є машини з гучномовцями

Працюватимуть й ЛКП. Наприклад, двірники стукатимуть у двері до людей і повідомляти про евакуацію. Ми використовуватимемо всі можливі методи,

– розповів Дубчак.

За його словами, якщо мовиться про дитсадки чи школи, то у разі надзвичайної ситуації одразу зупиняють навчання та намагаються сповістити батьків або ж повідомити про саме місце евакуації дітей.

Яка ситуація з укриттями в столиці "Магніт" для безхатченків та хуліганів: у якому стані перебувають українські бомбосховища

Укриття в будинку: який воно має вигляд

До нас поспішає заступниця директорка ЛКП "Левандівка" Галина Стасів. Вона принесла ключі від укриття у будинку. Стасів зазначила, що приміщення звели у 1963 році.

"Підвал має 459 метрів квадратних, а мешканців у будинку 106. Ми періодично дивимось, у якому стані підвали. Перевіряємо водопостачання і водовідведення", – сказала заступниця директора ЛКП.



Заступниця директора ЛКП "Левандівка" Галина Стасів / Фото Марії Масюк, 24 канал

"У нас є технологічні карти, згідно з якими розсилаємо в районні адміністрації, в ЛКП завдання. Якщо це зима – очищаємо від снігу, дивимось, чи є бурульки. Разом з тим є очищення підвальних приміщень. Відповідальні за доброустрій мають це виконати й доповісти в районну адміністрацію, а районна доповідає нам. Потім все розглядає міська комісія ТЕБ і НС", – додав Дубчак.

Заходимо в будинок. У бік укриття показує стрілка. Спускаємось донизу високими сходами. На самих металевих дверях є інформація, де шукати ключі від підвалу – у ЛКП домовилися з мешканцями, хто може зберігати ключі.



Вказівник до укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал



Двері до укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

Олег Дубчак зазначив, що хоч висота має бути мінімум 1,70 сантиметри, а тут – майже 2 метри, є освітлення. Галина Стасів показує на вентиляційні решітки.

Вздовж підвалу – коридор, обабіч якого маленькі приміщення, які належать окремим власникам помешкань. Вони всі – на замку, але Стасів зазначила, що у разі потреби їх можна відімкнути, а якщо немає ключів – збити замок. Вкінці коридору є ще одні двері.



Підвал, який може слугувати сховищем / Фото Марії Масюк, 24 канал



Вентиляційна решітка / Фото Марії Масюк, 24 канал

Каналізаційних виходів тут немає, проте переконують, що можна обладнати самому туалет. Заступниця директорка ЛКП "Левандівка" розповіла, що у разі небезпечної ситуації проблем з водою у підвалі не буде, оскільки є крани.

Чи буде час зібратися перед евакуацією

Дубчак запевнив, що буде підготовчий період. Умовно, якщо в країні введуть надзвичайний стан, то буде трохи часу, щоб зорієнтуватися. Мовиться про кілька годин чи навіть днів.

"У Львівській облдержадміністрації просять за можливості провести тренування з мешканцями. Це проблематично зібрати всіх людей. Ми плануємо провести таке для керівництва, яке координуватиме всіх під час евакуацій", – сказав Дубчак.



Підвал на Олени Степанівни, 50б / Фото Марії Масюк, 24 канал



Олег Дубчак каже, що укриття є надійним / Фото Марії Масюк, 24 канал

Він оглядає укриття й каже, що тут є бетонна основа й надійні перекриття. Зазначив, що будинок зводили за усіма нормами.

Сьогодні у Львові є 5902 укриття, придатних для використання. Якщо взяти їхню площу й все населення Львова, то вони у 2 рази його перевищують. Тобто людей може сховатися більше, ніж живе у Львові. Тому навіть тих, хто не зареєстрований у місті, можна забезпечити сховком,

– переконаний Дубчак.



У підвалі є доступ до води / Фото Марії Масюк, 24 канал

Як довго можна ховатися в укритті

Директор захисту населення та територій як приклад навів досвід східних областей України. За його словами, там повідомляли, що буде артилерійський обстріл і треба ховатися.

"Якщо це авіаційний наліт, то це не дуже довгий відрізок часу. Не думаю, що йтиметься про кілька діб. Наприклад, артилерійський обстріл може бути до 2 годин", – сказав Дубчак.



Галина Стасів розповіла, що мешканці мають дотримуватися чистоти у підвалі / Фото Марії Масюк, 24 канал

Чи панікують люди у Львові

Василь Чучукало розповів, що наразі Гаряча лінія міста має безліч звернень, коли запитують, де ховатися, як діяти.

Є будинки без підвалів, але в районних адміністраціях є розрахунки, де ховатися, все розплановано. Ви навіть не уявляєте, як знервовані люди,

– сказав він.

Дубчак зазначив, що є проблема з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. За його словами, деколи ОСББ дослухаються до ЛМР, приходять на наради. Проте у 2021 році, коли обстежували укриття, то навіть половини представників ОСББ не прийшли. Дубчак зазначив: попри це, їм намагаються надавати інформацію, розсилати листи.

Актуально "Не панікуй, готуйся": у Львові провели військовий вишкіл для цивільних

Чому не вдалось обстежити низку підвалів

"Наведу приклад. На Рясному торік попросили голову ОСББ, який має 30 будинків, про обстеження підвалів. Відповів, що забороняє, бо він – тут головний. А нещодавно телефонує й питає про вимоги до укриттів. Очевидно, що його почали запитувати. Ми наголошуємо для мешканців, що слід звертатися саме до своїх голів ОСББ", – пригадав Дубчак.

Василь Чучукало наголосив, що голови ОСББ є зобов'язаними перевіряти свої будинки.

Мешканці мають очищати підвали, стежити, бо ж чужа людина сюди сміття не принесе. Ми дуже просимо серйозно до цього поставитись,

– сказав він.

Робота з укриттями триватиме

Дубчак розповів, що перевірки почались ще з 2014 року, з початку війни. Тоді з районними адміністраціями обстежували й визначали мінімальну кількість укриттів, потрібної для населення. Але тоді сховища не ставили на облік. У 2021 році з'явилася вимога це робити згідно із розпорядженням Міністерства внутрішніх справ.

"Перевіряти сховища мали з квітня по жовтень. Проте працювали ще й в листопаді, бо не могли порозумітися з ОСББ. Зараз у нас робота продовжиться, бо от навіть коли ми клеїмо стрілки з вказівками на укриття, то їх зривають", – сказав Дубчак.

Інформаційні матеріали, які поширює відділ захисту населення та територій ЛМР / Фото Марії Масюк, 24 канал

Він поділився, що вигадали писати повідомлення на платіжках. Наразі домовляються з Львівгазом та комунальними службами.

"Хоча я ще скажу, що не всі люди хочуть евакуйовуватись. Кілька років тому на Симона Петлюри в Залізничному районі замінували двері квартири. Тоді евакуйовували весь будинок, але були 5 – 6 людей, які казали, що їм однаково. А це проблема", – додав керівник відділу захисту населення та територій.



Додатковий вихід з укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал



У підвалі є освітлення / Фото Марії Масюк, 24 канал

Чи знають місцеві про укриття

Виходимо з підвалу. Дубчак показує на інформаційний стенд з повідомленнями про надзвичайні ситуації. Він наголосив, що вся необхідна інформація тут є.



Галина Стасів закриває укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

З сусіднього під'їзду вибігає молода дівчина Аня. На запитання, чи знає вона про укриття, відповідає, що ні. Вона бачила оголошення у під'їзді, але ще не встигла прочитати.

"Я нещодавно переїхала у цей будинок і майже нічого не знаю. У мене є хлопець і він дуже цим цікавиться. Я буду біля нього, якщо щось, і він точно знатиме, куди йти", – говорить вона.



Чи знають місцеві про укриття / Фото Марії Масюк, 24 канал

Увагу Ані відвертає пес, який біжить повз. Його вигулює підліток Данило. Він каже, що знає, де є укриття.

"Я знаю, що треба йти в підвал, але ніякі ОСББ мені про це не казали", – сказав хлопець.



Щодо облаштування укриттів слід звертатися до голів ОСББ / Фото Марії Масюк, 24 канал

Перед будинком гуляють Соня й Сашко. Вони живуть неподалік. Про те, де тут найближче укриття, не знають.

"Я точно знаю, що сховища десь є, але не знаю конкретно. Я живу за кордоном. Тут моя мама. Тому тут без поняття, а от в центрі знаю", – зазначив Сашко.

Зверніть увагу! Хоча у містах готуються до найгіршого сценарію, Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.