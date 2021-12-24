В генконсульство России во Львове бросили "коктейль Молотова"

Ночью, 24 декабря, в генеральное консульство России во Львове бросили зажигательную смесь. Пострадавших нет

Как сообщили в полиции, "коктейль Молотова" бросили в ограждение дипломатического ведомства. Полиция начала расследование.

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Пострадавших нет

Около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор генерального консульства Российской Федерации во Львове. В результате происшествия никто не пострадал,

– рассказали в полиции.

Правоохранители говорят, что убытков нанесено не было. Уголовное производство возбудили за хулиганство.

Ранее ветераны расследовали схемы вокруг консульства России

Ранее ветераны войны на Донбассе в течение 5 месяцев расследовали схемы вокруг генконсульства России. Они хотели инициировать обыски в диппредставительстве страны-агрессора.

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Детали расследования:

Ветераны поинтересовались, на каких основаниях функционирует в городе российское консульство и является ли оно центром пророссийских общественных групп.

Они выяснили, что при строительстве на территории консульства нарушили законодательство.

Запросы в соответствующие правоохранительные структуры уже подали.