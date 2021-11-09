Гололедица, туман и морозы: прогноз погоды на Львовщине на 10 – 14 ноября

По прогнозам синоптиков, с 10 ноября во Львовской области станет холоднее. Ночью и утром дороги укроет гололед, поэтому водителей призывают быть осторожными во время движения.

Кое-где столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза. Кроме того, 14 ноября прогнозируют дождь.

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Прогноз погоды на 10 – 14 ноября.

В среду, 10 ноября, погоду во Львовской области будет определять западная периферия антициклона с центром над Молдовой. В области будет облачно. Существенные осадки не прогнозируют.

Ночью и утром Львовщину местами окутает туман, а отдельные участки дорог покроет гололедица. Ветер – юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 3 – 5 градусов мороза, а днем ​​– 7 – 9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 10 ноября / Данные Укргидрометцентра.

В четверг, 11 ноября, в области также будет переменная облачность. Осадков в течение суток не ожидается.

Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 4 градусов мороза, а днем от 10 до 12 градусов тепла.

Прогноз погоды на 11 ноября / Данные Укргидрометцентра.

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В пятницу, 12 ноября, во Львовской области ожидают переменную облачность. Осадков в течение суток не прогнозируется.

Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, а днем от 10 до 12 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 12 ноября / Данные Укргидрометцентра.

В субботу, 13 ноября, в области также прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков в течение суток не ожидается.

Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет составлять 0 – 2 градуса выше нуля, а днем – 6 – 8 градусов тепла.

Прогноз погоды на 13 ноября / Данные Укргидрометцентра.

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В воскресенье, 14 ноября, во Львовской области будет переменная облачность. Днем, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь.

Ветер – переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, а днем от 6 до 8 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 14 ноября / Данные Укргидрометцентра.