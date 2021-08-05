Госаудитслужба требует, чтобы львовские дворники вернули премии

Госаудитслужба проверила деятельность Сиховской и Галицкой районных администраций Львова. Аудиторы считают финансовыми нарушениями расходы на уборку улиц от снега и премии дворникам. Во Львовской мэрии назвали такие выводы абсурдными и безосновательными.

Средняя зарплата дворника во Львове составляет 5 – 6 тысяч гривен. В 2020 году в период пиковых нагрузок город выплатил им дополнительные премии.

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Дежурство техники – это финансовое нарушение

В Госаудитслужбе сообщили, что во время проверки финансово-хозяйственной деятельности Сиховской и Галицкой РА аудиторы выявили нарушения на общую сумму 49,3 миллиона гривен.

"Сиховская РА выплатила 11,9 миллиона гривен и Галицкая РА – 10,5 миллиона гривен за дежурство специальной техники для зимнего содержания улиц", – отметили в службе.

Аудиторы считают, что машины простаивали в гаражах, ожидая ухудшения погодных условий. В свою очередь, за фактическую уборку Галицкая РА оплатила 5,8 миллиона гривен, а Сиховская РА – 14,7 миллиона гривен.

В то же время из 11,9 миллиона гривен, уплаченных Сиховской РА за дежурство спецтехники, почти 2,4 миллиона гривен потрачены сверх объемов, определенных плановой сметой,

– говорится в сообщении Госаудитслужбы.

Также аудиторы выявили нарушения во время строительства сухого фонтана на проспекте Свободы. Тогда Галицкая РА якобы переплатила почти 0,5 миллиона гривен.

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Премии дворникам – это тоже нарушение

Также Госаудитслужба признала нарушением дополнительные премии и материальную помощь, которую выплатили работникам львовских коммунальных предприятий. В частности, с начала пандемии в городе выдали дополнительные премии дворникам, которые усиленно занимались санитарной уборкой города. Однако, по мнению аудиторов, за эти деньги городской совет должен был бы приобрести спецтехнику.

"Галицкая РА излишне потратила больше 0,7 миллиона гривен на оплату за посыпку улиц противогололедными материалами при температуре выше нуля, на содержание зеленых насаждений", – отметили аудиторы.

Кроме этого, более 0,5 миллиона гривен потратили неэффективно – коммунальщики не обеспечили уход за деревьями и кустами, что привело к их засыханию. Все материалы ревизий Госаудитслужба передала в полицию.

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Мэрия считает обвинения безосновательными

Во Львовской мэрии заявили, что обвинения аудиторов абсурдны и беспочвенны. Сиховская и Галицкая районные администрации будут обжаловать их в судах.

"Оказывается, специалисты Госаудитслужбы имеют замечания к тому, что районные администрации посыпали зимой улицы пескосмесью, а дворникам, которые в год пандемии работали с двойной нагрузкой, выплатили дополнительные премии", – рассказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец

По его словам, аудиторы требуют, чтобы дворники вернули эти премии. Чиновник убежден, что юристы мэрии разгромят в суде эти обвинения.

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Зимой необходимо дежурство спецтехники

Глава Галицкой РА Андрей Зозуля рассказал, что зимой днем может быть плюсовая температура, а ночью – минусовая. Поэтому город обязан обеспечивать дежурство техники, чтобы при ухудшениях погодных условий, была возможность посыпать улицы от гололеда.

Это вопрос безопасности. И здесь мы можем ставить вопрос к аудиторам, что они предлагают – пренебрегать безопасностью всего города, когда почти каждый день мы получали штормовые предупреждения от синоптиков?

– отметил чиновник.

Также, по словам Зозули, последние 3 – 4 проверки дежурства техники не считали нарушениями. Никаких замечаний на этот счет не было.

Чиновник отметил, что премии дворникам выделяли, так как год для них был чрезвычайно тяжелым.

"Это средства, которые мы выделяли дворникам для премий, потому что год был тяжелым, все службы города были привлечены к борьбе с пандемией", – заявил Зозуля.

По его словам, об этом наоборот должно было бы звучать предложение увеличить вознаграждение людям, которые каждый день помогали сохранять город в безопасности.