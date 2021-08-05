Середня зарплата двірника у Львові становить 5 – 6 тисяч гривень. У 2020 році у період пікових навантажень місто виплатило їм додаткові премії.

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Чергування техніки – це фінансове порушення

У Держаудитслужбі повідомили, що під час перевірки фінансово-господарської діяльності Сихівської та Галицької РА аудитори виявили порушення на загальну суму 49,3 мільйона гривень.

"Сихівська РА виплатила 11,9 мільйона гривень та Галицька РА – 10,5 мільйона гривень за чергування спеціальної техніки для зимового утримання вулиць", – зазначили у службі.

Аудитори вважають, що машини простоювали в гаражах, очікуючи на погіршення погодних умов. Своєю чергою, за фактичне прибирання Галицька РА сплатила 5,8 мільйона гривень, а Сихівська РА – 14,7 мільйона гривень.

Водночас з 11,9 мільйона гривень, сплачених Сихівською РА за чергування спецтехніки, майже 2,4 мільйона гривень витрачено понад обсяги, визначені плановим кошторисом,

– мовиться у повідомленні Держаудитслужби.

Також аудитори виявили порушення під час будівництва сухого фонтану на проспекті Свободи. Тоді Галицька РА буцімто переплатила майже 0,5 мільйона гривень.

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Премії двірникам – це також порушення

Також Держаудитслужба визнала порушенням додаткові премії та матеріальну допомогу, яку виплатили працівникам львівських комунальних підприємств. Зокрема, від початку пандемії в місті видали додаткові премії двірникам, які посилено займалися санітарним прибиранням міста. Однак, на думку аудиторів, за ці гроші міська рада повинна була б придбати спецтехніку.

"Галицька РА зайво витратила понад 0,7 мільйона гривень на оплату за посипання вулиць протиожеледними матеріалами за температури вище нуля, утримання зелених насаджень", – зазначили аудитори.

Окрім цього, понад 0,5 мільйона гривень витратили неефективно – комунальники не забезпечили догляду за деревами та кущами, що призвело до їхнього засихання. Усі матеріали ревізій Держаудитслужба передала в поліцію.

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Мерія вважає звинувачення безпідставними

У Львівській мерії заявили, що звинувачення аудиторів абсурдні та безпідставні. Сихівська та Галицька районні адміністрації оскаржуватимуть їх у судах.

"Виявляється, фахівці Держаудитслужби мають зауваження до того, що районні адміністрації посипали взимку вулиці піскосумішшю, а двірникам, які у рік пандемії працювали з подвійним навантаженням, виплатили додаткові премії", – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець

За його словами, аудитори вимагають, щоб двірники повернули ці премії. Посадовець переконаний, що юристи мерії розіб'ють в суді ці звинувачення.

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Взимку необхідне чергування спецтехніки

Голова Галицької РА Андрій Зозуля розповів, що взимку вдень може бути плюсова температура, а вночі – мінусова. Тож місто зобов'язане забезпечувати чергування техніки, щоб при погіршеннях погодних умов, була змога посипати вулиці від ожеледиці.

Це питання безпеки. І тут ми можемо ставити питання до аудиторів, що вони пропонують – нехтувати безпекою всього міста, коли майже щодня ми отримували штормові попередження від синоптиків?,

– зазначив посадовець.

Також, за словами Зозулі, останні 3 – 4 перевірки чергування техніки не вважали порушеннями. Жодних зауважень щодо цього не було.

Посадовець зазначив, що премії двірникам виділяли, адже рік для них був надзвичайно важким.

"Це кошти, які ми виділяли двірникам для премій, адже рік був важким, усі служби міста були залучені до боротьби з пандемією", – заявив Зозуля.

За його словами, щодо цього навпаки мала б звучати пропозиція збільшити винагороду людям, які щодня допомагали тримати місто у безпеці.