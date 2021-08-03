У Львові перекриють кілька вулиць через благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном

Через проведення велопробігу у місті ситуативно перекриють кілька вулиць. Захід розпочнеться о 10:00.

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У Львові відбудеться благодійний велопробіг

Відомий співак Арсен Мірзоян спільно з благодійним фондом "Запорука" запрошує велолюбителів на прогулянку середмістям Львова. За 5 років свого існування велопробіг "Кручу педалі, щоб вони жили" став великим родинним святом для сотень львів'ян, адже він об'єднує людей задля доброї справи.

Цьогорічний велопробіг розпочнеться о 10:00 за маршрутом:

проспект Свободи;

проспект Чорновола;

вулиця Липинського;

вулиця Хмельницького;

вулиця Грінченка;

вулиця Гетьмана Мазепи;

вулиця Замарстинівська;

проспект Чорновола;

проспект Свободи.

За маршрутом заходу відбуватиметься ситуативна короткотривала зупинка руху.



Благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном / Фото Gastroli.ua

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Усі гроші з велопробігу скерують на благодійність

У 2021 році гроші, отримані за реєстраційні внески, скерують на капітальний ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. У ньому регулярно обстежують онкохворих дітей, у яких через хворобу відбулися зміни у роботі серцево-судинної або дихальної систем.

За 4 попередні роки завдяки велопробігу зібрали понад півмільйона гривень. За ці кошти благодійники придбали 5 інфузоматів та відремонтували 6 палат відділення гематології та інтенсивної хімієтерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру.

Реєстраційний внесок становить 250 гривень. 100% перерахованих грошей скерують на благодійність. Зареєструватись на велопробіг "Кручу педалі, щоб вони жили" можна, перейшовши за посиланням.

Зверніть увагу! Вперше велопробіг відбувся влітку 2016 року з ініціативи Арсена Мірзояна. Захід мав конкретну мету – придбати інфузомати у львівське дитяче онковідділення, який підтримує благодійний фонд "Запорука". З того часу велопробіг щороку збирає значні суми на його підтримку.



Усі гроші скерують на благодійність / Фото Gastroli.ua