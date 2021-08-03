У Львові перекриють кілька вулиць через благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном

Через проведення велопробігу у місті ситуативно перекриють кілька вулиць. Захід розпочнеться о 10:00.
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У Львові відбудеться благодійний велопробіг
Відомий співак Арсен Мірзоян спільно з благодійним фондом "Запорука" запрошує велолюбителів на прогулянку середмістям Львова. За 5 років свого існування велопробіг "Кручу педалі, щоб вони жили" став великим родинним святом для сотень львів'ян, адже він об'єднує людей задля доброї справи.
Цьогорічний велопробіг розпочнеться о 10:00 за маршрутом:
- проспект Свободи;
- проспект Чорновола;
- вулиця Липинського;
- вулиця Хмельницького;
- вулиця Грінченка;
- вулиця Гетьмана Мазепи;
- вулиця Замарстинівська;
- проспект Чорновола;
- проспект Свободи.
За маршрутом заходу відбуватиметься ситуативна короткотривала зупинка руху.
Благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном / Фото Gastroli.ua
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Усі гроші з велопробігу скерують на благодійність
У 2021 році гроші, отримані за реєстраційні внески, скерують на капітальний ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. У ньому регулярно обстежують онкохворих дітей, у яких через хворобу відбулися зміни у роботі серцево-судинної або дихальної систем.
За 4 попередні роки завдяки велопробігу зібрали понад півмільйона гривень. За ці кошти благодійники придбали 5 інфузоматів та відремонтували 6 палат відділення гематології та інтенсивної хімієтерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру.
Реєстраційний внесок становить 250 гривень. 100% перерахованих грошей скерують на благодійність. Зареєструватись на велопробіг "Кручу педалі, щоб вони жили" можна, перейшовши за посиланням.
Усі гроші скерують на благодійність / Фото Gastroli.ua