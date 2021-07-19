У фонді зазначили, що у відповідному рейтингу 2019 року наша країна посіла 101 місце за рівнем благодійності. За словами директорки Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, за 2 останні роки благодійність в Україні зросла завдяки тому, що пандемія СOVID-19 спонукала людей допомагати більше, населення стало більш емпатійним та залученим до проблем інших.

Звісно, міжнародні дані та досвід колег важливі для розуміння поточного стану благодійності в Україні та її розвитку. Проте зміни відбуваються всередині країни, і кожен з нас може бути до них дотичний. Саме тому Zagoriy Foundation ініціює нове дослідження благодійності в Україні. Дані, які ми отримуємо в результаті, допомагають глибше розуміти сферу, відслідковувати тенденції благодійності останніх років та позитивно впливати на її майбутнє,

– пояснила Мазуренко.

Вона нагадала, що за даними дослідження "Благодійність очима українців" від Zagoriy Foundation, близько 60% українців робили добрі справи у 2019 році, та більшість з них — жінки. А середня сума внеску становила 208 грн у квартал.

Директорка Zagoriy Foundation анонсувала, що восени 2021 року Zagoriy Foundation презентує дослідження благодійності за останні 2 роки в Україні.

"Що ми дізнаємося? Хто є типовим благодійником, як саме українці роблять добрі справи, яка є середня сума внеску, як люди обирають фонди та організації. Ми порівняємо дані з дослідженнями 2019 року, аби зрозуміти, як змінилася ситуація за останні 3 роки. Вже за результатами попередніх дослідницьких робіт ми бачимо: в Україні з'являється тренд на благодійність, організації розвиваються, а люди стають більш свідомими. Та попри це, перед третім сектором стояла низка викликів: підвищити рівень довіри українців, розповідати більше про свою діяльність, підвищити впізнаваність. Чи вдалося їм досягти таких цілей? Дізнаємося вже восени", – додала Мазуренко.