Из-за проведения велопробега в городе ситуативно перекроют несколько улиц. Мероприятие начнется в 10:00.

Важно Цена жизни – 2 миллиона долларов, – девочка нуждается в самом дорогом в мире уколе, чтобы выжить

Во Львове состоится благотворительный велопробег

Известный певец Арсен Мирзоян совместно с благотворительным фондом "Запорука" приглашает велолюбителей на прогулку по центру Львова. За 5 лет своего существования велопробег "Кручу педали, чтобы они жили" стал большим семейным праздником для сотен львовян, ведь он объединяет людей ради доброго дела.

Нынешний велопробег начнется в 10:00 по маршруту:

  • проспект Свободы;
  • проспект Чорновола;
  • улица Липинского;
  • улица Хмельницкого;
  • улица Гринченко;
  • улица Гетьмана Мазепы;
  • улица Замарстыновская;
  • проспект Чорновола;
  • проспект Свободы.

По маршруту мероприятия будет происходить ситуативная кратковременная остановка движения.

У Львові перекриють кілька вулиць через благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном
Благотворительный велопробег с Арсеном Мирзояном / Фото Gastroli.ua

Заметьте Украина вошла в топ-20 стран по Всемирному рейтинга благотворительности

Все деньги с велопробега направят на благотворительность

В 2021 году деньги, полученные за регистрационные взносы, направят на капитальный ремонт кабинета функциональной диагностики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове. В нем регулярно обследуют онкобольных детей, у которых из-за болезни произошли изменения в работе сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

За 4 предыдущих года благодаря велопробегу собрали более полумиллиона гривен. За эти средства благотворители приобрели 5 инфузоматов и отремонтировали 6 палат отделения гематологии и интенсивной химиетерапии Западноукраинского специализированного детского медцентра.

Регистрационный взнос составляет 250 гривен. 100% перечисленных денег направят на благотворительность. Зарегистрироваться на велопробег "Кручу педали, чтобы они жили" можно, перейдя по ссылке.

У Львові перекриють кілька вулиць через благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном
Все деньги направят на благотворительность / Фото Gastroli.ua