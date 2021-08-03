Из-за проведения велопробега в городе ситуативно перекроют несколько улиц. Мероприятие начнется в 10:00.

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Во Львове состоится благотворительный велопробег

Известный певец Арсен Мирзоян совместно с благотворительным фондом "Запорука" приглашает велолюбителей на прогулку по центру Львова. За 5 лет своего существования велопробег "Кручу педали, чтобы они жили" стал большим семейным праздником для сотен львовян, ведь он объединяет людей ради доброго дела.

Нынешний велопробег начнется в 10:00 по маршруту:

проспект Свободы;

проспект Чорновола;

улица Липинского;

улица Хмельницкого;

улица Гринченко;

улица Гетьмана Мазепы;

улица Замарстыновская;

проспект Чорновола;

проспект Свободы.

По маршруту мероприятия будет происходить ситуативная кратковременная остановка движения.



Благотворительный велопробег с Арсеном Мирзояном / Фото Gastroli.ua

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Все деньги с велопробега направят на благотворительность

В 2021 году деньги, полученные за регистрационные взносы, направят на капитальный ремонт кабинета функциональной диагностики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове. В нем регулярно обследуют онкобольных детей, у которых из-за болезни произошли изменения в работе сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

За 4 предыдущих года благодаря велопробегу собрали более полумиллиона гривен. За эти средства благотворители приобрели 5 инфузоматов и отремонтировали 6 палат отделения гематологии и интенсивной химиетерапии Западноукраинского специализированного детского медцентра.

Регистрационный взнос составляет 250 гривен. 100% перечисленных денег направят на благотворительность. Зарегистрироваться на велопробег "Кручу педали, чтобы они жили" можно, перейдя по ссылке.

Обратите внимание! Впервые велопробег состоялся летом 2016 года по инициативе Арсена Мирзояна. Мероприятие имело конкретную цель – приобрести инфузоматы во Львовское детское онкоотделение, которое поддерживает благотворительный фонд "Запорука". С тех пор велопробег ежегодно собирает значительные суммы в его поддержку.



Все деньги направят на благотворительность / Фото Gastroli.ua