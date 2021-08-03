Из-за проведения велопробега в городе ситуативно перекроют несколько улиц. Мероприятие начнется в 10:00.
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Во Львове состоится благотворительный велопробег
Известный певец Арсен Мирзоян совместно с благотворительным фондом "Запорука" приглашает велолюбителей на прогулку по центру Львова. За 5 лет своего существования велопробег "Кручу педали, чтобы они жили" стал большим семейным праздником для сотен львовян, ведь он объединяет людей ради доброго дела.
Нынешний велопробег начнется в 10:00 по маршруту:
- проспект Свободы;
- проспект Чорновола;
- улица Липинского;
- улица Хмельницкого;
- улица Гринченко;
- улица Гетьмана Мазепы;
- улица Замарстыновская;
- проспект Чорновола;
- проспект Свободы.
По маршруту мероприятия будет происходить ситуативная кратковременная остановка движения.
Благотворительный велопробег с Арсеном Мирзояном / Фото Gastroli.ua
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Все деньги с велопробега направят на благотворительность
В 2021 году деньги, полученные за регистрационные взносы, направят на капитальный ремонт кабинета функциональной диагностики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове. В нем регулярно обследуют онкобольных детей, у которых из-за болезни произошли изменения в работе сердечно-сосудистой или дыхательной систем.
За 4 предыдущих года благодаря велопробегу собрали более полумиллиона гривен. За эти средства благотворители приобрели 5 инфузоматов и отремонтировали 6 палат отделения гематологии и интенсивной химиетерапии Западноукраинского специализированного детского медцентра.
Регистрационный взнос составляет 250 гривен. 100% перечисленных денег направят на благотворительность. Зарегистрироваться на велопробег "Кручу педали, чтобы они жили" можно, перейдя по ссылке.
Все деньги направят на благотворительность / Фото Gastroli.ua