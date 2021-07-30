Об этом сообщили 30 июля. Во Львовском горсовете говорят, что Николай Власюк имеет немалый опыт управленца. Поэтому депутаты убеждены, что чиновник будет работать успешно.
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Ранее работал директором
Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец говорит, что Власюк – руководитель с опытом и у него все получится. –
Желаем новому руководителю Николаю Власюку успешно реализовать все эти важные для города проекты, которыми занимается коммунальное предприятие Львовавтодор. У Николая Васильевича немалый управленческий опыт, поэтому с помощью коллектива, уверен, его работа для Львова будет успешной и полезной,
– отмечает Александр Одинец.
Также он благодарит его предшественницу Оксану Естеферову за работу для общины Львова. Еще не сообщили, почему чиновница уволилась с должности.
Но ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказывал о том, что информация о факте увольнения есть. Однако на то время еще точного подтверждения не было. Об этом рассказали Tvoemisto.tv.
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Что известно о Николае Власюке
- Николай Власюк работал операционным директором ритейловой компании "Альянс Маркет", которая поставляла продукты в супермаркеты "Арсен".
- Также был директором в Западном управлении Государственной пограничной службы.
- На местных выборах в 2020 году Николай Власюк баллотировался во Львовский горсовет от партии "Самопомич", но не прошел.