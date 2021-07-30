Про це повідомили 30 липня. У Львівській міськраді кажуть, що Микола Власюк має чималий досвід управлінця. Тому депутати переконані, що чиновник працюватиме успішно.

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Раніше працював директором

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець каже, що Власюк – керівник із досвідом і в нього все вдасться.

Бажаємо новому керівнику Миколі Власюку успішно реалізувати усі ці важливі для міста проєкти, якими займається комунальне підприємство Львівавтодор. У Миколи Васильовича чималий управлінський досвід, тому з допомогою колективу, переконаний, його робота для Львова буде успішною та корисною,

– зазначає Олександр Одинець.

Також він дякує його попередниці Оксані Єстеферовій за роботу для громади Львова. Ще не повідомили, чому чиновниця звільнилася з посади.

Але раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розповідав про те, що інформація про факт звільнення є. Проте на той час ще точного підтвердження не було. Про це розповіли Tvoemisto.tv.

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Що відомо про Миколу Власюка