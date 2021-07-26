Про це повідомили 26 липня. Розслідування проводили за дорученням мера Львова Андрія Садового.

До теми СБУ підозрює керівника "Львівелектротрансу" в привласненні 1 мільйона гривень: фото

Кого обрали натомість

Замість Андрія Свища на посаду призначили Володимира Коваліва. Він є головним інженером підприємства. Наразі Ковалів – виконувач обов'язків директора "Львівелектротрансу".

Що відомо раніше

  • У червні співробітники СБУ запідозрили посадовців "Львівелектротрансу" у привласненні 1 мільйона гривень з міського бюджету.
  • Вони публічно закуповували електроенергію для ЛКП.
  • Також безпідставно укладали додаткові договори в інтересах конкретного підприємства.
  • Проте у Львівській міськраді заявили, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство зекономило 5,3 мільйона гривень.
  • 2 червня поліція оголосила підозру директорові "Львівелектротрансу" Андрію Свищову.
  • Посадовцю могло загрожувати позбавлення волі на 7 – 12 років без права обіймати певні посади до 3 років та конфіскація майна.
  • Проте Галицький суд призначив йому лише нічний домашній арешт до 15 вересня.