Про це повідомили 26 липня. Розслідування проводили за дорученням мера Львова Андрія Садового.
До теми СБУ підозрює керівника "Львівелектротрансу" в привласненні 1 мільйона гривень: фото
Кого обрали натомість
Замість Андрія Свища на посаду призначили Володимира Коваліва. Він є головним інженером підприємства. Наразі Ковалів – виконувач обов'язків директора "Львівелектротрансу".
Що відомо раніше
- У червні співробітники СБУ запідозрили посадовців "Львівелектротрансу" у привласненні 1 мільйона гривень з міського бюджету.
- Вони публічно закуповували електроенергію для ЛКП.
- Також безпідставно укладали додаткові договори в інтересах конкретного підприємства.
- Проте у Львівській міськраді заявили, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство зекономило 5,3 мільйона гривень.
- 2 червня поліція оголосила підозру директорові "Львівелектротрансу" Андрію Свищову.
- Посадовцю могло загрожувати позбавлення волі на 7 – 12 років без права обіймати певні посади до 3 років та конфіскація майна.
- Проте Галицький суд призначив йому лише нічний домашній арешт до 15 вересня.