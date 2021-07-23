У чому підозрюють посадовця

Зловмисник незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землю. Її вартість становить майже 3 мільйони гривень.

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Це лише перша підозра у масштабному механізмі,
– наголосили в СБУ.

Правоохоронці встановили 11 епізодів незаконного виділення землі. Проти чиновника відкрили одразу 2 кримінальні справи:

  • зловживання владою або службовим становищем,
  • службова недбалість.

Наразі планують притягнути до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до злочину.


Чиновника Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні землі