У чому підозрюють посадовця

Зловмисник незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землю. Її вартість становить майже 3 мільйони гривень.

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Це лише перша підозра у масштабному механізмі,

– наголосили в СБУ.

Правоохоронці встановили 11 епізодів незаконного виділення землі. Проти чиновника відкрили одразу 2 кримінальні справи:

зловживання владою або службовим становищем,

службова недбалість.

Наразі планують притягнути до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до злочину.



Чиновника Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні землі

Зверніть увагу! Весною 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру. Правоохоронці знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.