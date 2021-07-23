В чем подозревают чиновника
Злоумышленник незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность землю. Ее стоимость составляет почти 3 миллиона гривен.
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Это лишь первое подозрение в масштабном механизме,
– подчеркнули в СБУ.
Правоохранители установили 11 эпизодов незаконного выделения земли. Против чиновника открыли сразу 2 уголовных дела:
- злоупотребление властью или служебным положением,
- служебная халатность.
Сейчас планируют привлечь к уголовной ответственности других лиц, причастных к преступлению.
Чиновника Госгеокадастра подозревают в масштабном хищении земли