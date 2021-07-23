В чем подозревают чиновника

Злоумышленник незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность землю. Ее стоимость составляет почти 3 миллиона гривен.

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Это лишь первое подозрение в масштабном механизме,
– подчеркнули в СБУ.

Правоохранители установили 11 эпизодов незаконного выделения земли. Против чиновника открыли сразу 2 уголовных дела:

  • злоупотребление властью или служебным положением,
  • служебная халатность.

Сейчас планируют привлечь к уголовной ответственности других лиц, причастных к преступлению.


Чиновника Госгеокадастра подозревают в масштабном хищении земли