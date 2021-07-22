На гигантскую махинацию наткнулись киберспециалисты Службы безопасности в сотрудничестве с Мининфраструктуры. Как оказалось, государственный реестр фактически находился в сторонних частных руках.

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Посредники "помогали" с оформлением документов

Злоумышленники оформляли разрешительные документы морякам и наживались на этом. Сумма огромная – около 150 миллионов долларов.

К схеме привлекли агентов-посредников, которые якобы "помогали" с оформлением документов – за вознаграждение. Деньги брали за подтверждение квалификации и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

Самостоятельно пройти все процедуры не позволяли

Если бы моряк даже хотел пройти через все процедуры самостоятельно, ему этого делать не давали: затягивали выдачу сертификатов и искажали результаты тестов.

Как действовала схема? С помощью незаконного приложения документы моряка загружали в реестр, обеспечивали положительное прохождение тестов и подтверждение квалификации. При этом морякам не приходилось даже проходить обследование и посещать учебные центры.

С одного моряка брали 3 – 8 тысяч долларов

За одно такое разрешение брали от 3 до 8 тысяч долларов – в зависимости от должности заказчика. В схеме принимали участие бывшие и нынешние должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

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Сейчас реестр и автоматизированные системы изъяли и доступ к ним заблокировали. Правоохранители провели обыски у фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

Смотрите фото с обысков / Фото СБУ: