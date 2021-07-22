На велетенську махінацію натрапили кіберфахівці Служби безпеки у співпраці з Мінінфраструктури. Як виявилось, державний реєстр фактично перебував у сторонніх приватних руках.

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Посередники "допомагали" з оформленням документів

Зловмисники оформляли дозвольні документи морякам і наживались на цьому. Сума величезна – близько 150 мільйонів доларів.

До схеми залучили агентів-посередників, як начебто "допомагали" з оформленням документів – за винагороду. Гроші брали за підтвердження кваліфікації і несанкціоноване втручання у державний реєстр.

Самостійно пройти всі процедури не дозволяли

Якби моряк навіть хотів пройти через всі процедури самостійно, йому цього робити не давали: затягували видачу сертифікатів та спотворювали результати тестів.

Як діяла схема? З допомогою незаконного додатку документи моряка завантажували в реєстр, забезпечували позитивне проходження тестів та підтвердження кваліфікації. При цьому морякам не доводилось навіть проходити обстеження та відвідувати навчальні центри.

З одного моряка брали 3 – 8 тисяч доларів

За один такий дозвіл брали від 3 до 8 тисяч доларів – залежно від посади замовника. У схемі брали участь колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

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Наразі реєстр і автоматизовані системи вилучили та доступ до них заблокували. Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи. Слідчі дії тривають.

Дивіться фото з обшуків / Фото СБУ: