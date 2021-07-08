Жінка є військовослужбовицею одного з відділів прикордонної служби Чопського прикордонного загону. Її викрили за керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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Прикордонниця обіцяла допомогти з паспортом Ізраїлю
Слідчі встановили, що прикордонниця отримала 8 тисяч євро хабаря. За ці кошти вона обіцяла сприяти в отриманні паспорту Ізраїлю, в обхід встановлених правил та з підробленням первинних документів.
За ці гроші, використовуючи зв'язки у дипломатичних установах, вона обіцяла:
- швидке отримання іноземного громадянства;
- сприяння у перевірці паспорта через відомчі бази даних;
- безперешкодний перетин кордону.
Її було затримано при отриманні останньої частини коштів – 3 тисячі євро та передачі іноземного паспорту,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Прикордонницю звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Слідство вирішує питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
До речі, за її місцем проживання слідчі виявили та вилучили паспорти громадянина Угорщини та Азербайджану на третю особу.
Прикордонницю затримали при отриманні коштів / Фото Офісу генрокурора
Останні затримання посадовців: коротко
- 2 липня експосадовцям Міноборони оголосили підозру в підриві обороноздатності держави. Підозрюють, що дії чиновників під час виконання контрактів на виготовлення озброєння та військової техніки, укладених в рамках державного оборонного замовлення, заподіяли збитків Україні на загальну суму понад 476 мільйонів гривень.
- 5 липня ексглаву райдержадміністрації у Хмельницькій області засудили до 9 років позбавлення волі. Він вимагав та одержав 17 200 доларів хабаря.
- 6 липня Офіс Генпрокурора скерував обвинувальний акт щодо експравоохоронця. Його підозрюють у вивезенні так званої "чорної роти" беркутівців. Слідчі встановили, що ввечері 23 лютого 2014 року він організував перевезення беркутівців від місця дислокації ПМОП "Беркут" у Києві до виробничого приміщення одного з проєктних інститутів. Там їм надали окреме місце для переховування.