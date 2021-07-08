Женщина является военнослужащей одного из отделов пограничной службы Чопского пограничного отряда. Ее разоблачили при руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

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Пограничница обещала помочь с паспортом Израиля

Следователи установили, что пограничница получила 8 тысяч евро взятки. За эти деньги она обещала содействовать в получении паспорта Израиля, в обход установленных правил и с подделкой первичных документов.

За эти деньги, используя связи в дипломатических учреждениях, она обещала:

быстрое получение иностранного гражданства;

содействие в проверке паспорта через ведомственные базы данных;

беспрепятственное пересечение границы.

Она была задержана при получении последней части средств – 3 тысяч евро – и передаче иностранного паспорта,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Пограничницу обвиняют в получении неправомерной выгоды. Следствие решает вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Справка. Если вину по этой статье докажут, то женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Кстати, по ее месту жительства следователи обнаружили и изъяли паспорта гражданина Венгрии и Азербайджана на третье лицо.



Пограничницу задержали во время получения средств / Фото Офиса генрокурора

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