Женщина является военнослужащей одного из отделов пограничной службы Чопского пограничного отряда. Ее разоблачили при руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
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Пограничница обещала помочь с паспортом Израиля
Следователи установили, что пограничница получила 8 тысяч евро взятки. За эти деньги она обещала содействовать в получении паспорта Израиля, в обход установленных правил и с подделкой первичных документов.
За эти деньги, используя связи в дипломатических учреждениях, она обещала:
- быстрое получение иностранного гражданства;
- содействие в проверке паспорта через ведомственные базы данных;
- беспрепятственное пересечение границы.
Она была задержана при получении последней части средств – 3 тысяч евро – и передаче иностранного паспорта,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Пограничницу обвиняют в получении неправомерной выгоды. Следствие решает вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Кстати, по ее месту жительства следователи обнаружили и изъяли паспорта гражданина Венгрии и Азербайджана на третье лицо.
Пограничницу задержали во время получения средств / Фото Офиса генрокурора
Последние задержания чиновников: коротко
- 2 июля бывшим чиновникам Минобороны объявили подозрение в подрыве обороноспособности государства. Подозревают, что действия чиновников во время выполнения контрактов на изготовление вооружения и военной техники, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, нанесли убытки Украине на общую сумму более 476 миллионов гривен.
- 5 июля экс-главу райгосадминистрации в Хмельницкой области приговорили к 9 годам лишения свободы. Он требовал и получил 17 200 долларов взятки.
- 6 июля Офис Генпрокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя. Его подозревают в вывозе так называемой "черной роты" беркута. Следователи установили, что вечером 23 февраля 2014 года он организовал перевозку беркутовцев с места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве в производственное помещение одного из проектных институтов. Там им предоставили отдельное место для укрытия.