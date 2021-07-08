Женщина является военнослужащей одного из отделов пограничной службы Чопского пограничного отряда. Ее разоблачили при руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

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Пограничница обещала помочь с паспортом Израиля

Следователи установили, что пограничница получила 8 тысяч евро взятки. За эти деньги она обещала содействовать в получении паспорта Израиля, в обход установленных правил и с подделкой первичных документов.

За эти деньги, используя связи в дипломатических учреждениях, она обещала:

  • быстрое получение иностранного гражданства;
  • содействие в проверке паспорта через ведомственные базы данных;
  • беспрепятственное пересечение границы.

Она была задержана при получении последней части средств – 3 тысяч евро  и передаче иностранного паспорта,
рассказали в Офисе генпрокурора.

Пограничницу обвиняют в получении неправомерной выгоды. Следствие решает вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Кстати, по ее месту жительства следователи обнаружили и изъяли паспорта гражданина Венгрии и Азербайджана на третье лицо.

Пограничницу задержали на взятке
Пограничницу задержали во время получения средств / Фото Офиса генрокурора

Последние задержания чиновников: коротко

  • 2 июля бывшим чиновникам Минобороны объявили подозрение в подрыве обороноспособности государства. Подозревают, что действия чиновников во время выполнения контрактов на изготовление вооружения и военной техники, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, нанесли убытки Украине на общую сумму более 476 миллионов гривен.
  • 5 июля экс-главу райгосадминистрации в Хмельницкой области приговорили к 9 годам лишения свободы. Он требовал и получил 17 200 долларов взятки.
  • 6 июля Офис Генпрокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя. Его подозревают в вывозе так называемой "черной роты" беркута. Следователи установили, что вечером 23 февраля 2014 года он организовал перевозку беркутовцев с места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве в производственное помещение одного из проектных институтов. Там им предоставили отдельное место для укрытия.