Таку інформацію надав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ.

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"Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", – заявив Дехтяренко.

Довідка. Чоловікові загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Затримання пірата: коротко