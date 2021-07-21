Таку інформацію надав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ.
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"Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", – заявив Дехтяренко.
Дехтяренко про затримання пірата: дивіться відео
Затримання пірата: коротко
- Житель Миколаївщини захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення.
- Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру у піратстві. Такий випадок трапився вперше в Україні.
- Представники судноплавної компанії вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за 6 тисяч доларів. Після цього він захопив і плавучу базу охоронної компанії, за звільнення якої вимагав 100 тисяч доларів.
- Він пообіцяв викинути усю зброю, якщо його умови не виконають. Частково так і трапилось – частину зброї він все ж викинув за борт.
- Пірата затримали вже в Україні. Однак це зробити було не просто, адже чоловік після приїзду на Батьківщину кілька разів змінював паспорти і місця проживання.