Таку інформацію надав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ.

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"Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", – заявив Дехтяренко.

Дехтяренко про затримання пірата: дивіться відео

Затримання пірата: коротко

  • Житель Миколаївщини захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення.
  • Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру у піратстві. Такий випадок трапився вперше в Україні.
  • Представники судноплавної компанії вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за 6 тисяч доларів. Після цього він захопив і плавучу базу охоронної компанії, за звільнення якої вимагав 100 тисяч доларів.
  • Він пообіцяв викинути усю зброю, якщо його умови не виконають. Частково так і трапилось – частину зброї він все ж викинув за борт.
  • Пірата затримали вже в Україні. Однак це зробити було не просто, адже чоловік після приїзду на Батьківщину кілька разів змінював паспорти і місця проживання.