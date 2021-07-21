Такую информацию предоставил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева по ходатайству следователя СБУ.
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"Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", – заявил Дехтяренко.
Дехтяренко о задержании пирата: смотрите видео
Задержание пирата: коротко
- Житель Николаевщины захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.
- Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в пиратстве. Такой случай произошел впервые в Украине.
- Представители судоходной компании уговорили пирата сдать оружие и разблокировать лодку за 6 тысяч долларов. После этого он захватил и плавучую базу охранной компании, за освобождение которой требовал 100 тысяч долларов.
- Он пообещал выбросить все оружие, если его условия не выполнят. Частично так и случилось – часть оружия он все же выбросил за борт.
- Пирата задержали уже в Украине. Однако это сделать было не просто, ведь мужчина после приезда на Родину несколько раз менял паспорта и места жительства.