Такую информацию предоставил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева по ходатайству следователя СБУ.

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"Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", – заявил Дехтяренко.

Справка. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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