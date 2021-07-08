Новака підозрюють в отриманні хабарів на суму 315 тисяч євро. А сталося це начебто під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

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Колишній глава Укравтодору Славомір Новак міг брати хабарі

Речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж 7 липня повідомила, що Славоміру Новаку оголосили "змінене корупційне обвинувачення".

Тепер у ньому мовиться про отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тисяч євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень щодо будівництва і ремонту доріг в Україні,

– сказала Скшиняж.

Нове обвинувачення стосується якраз того періоду, коли Новак виконував обов’язки голови Укравтодору.

Зверніть увагу: сам Славомір Новак каже, що ні в чому не винен, а свідчення давати відмовився.

Що слід пам'ятати про справу Славоміра Новака