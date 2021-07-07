Затримання відбулось у Варшаві 7 липня. Після завершення процесуальних дій жінку відвезли до окружної прокуратури у Варшаві.

До теми Корупція в Укравтодорі: у справі Новака новий підозрюваний

У Польщі затримали українку: підозрюють відмивання грошей

Функціонери гданського відділу СBA затримали чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Новака. 

На цей раз у справі було затримано громадянку України,
– повідомили у польській спецслужбі.

Жінці в прокуратурі висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей. До речі, звинувачення у справі висунули вже 15 особам.

У польському відомстві відзначають, що дії проводять у справі діяльності організованого злочинного угруповання. Слідство стверджує, що його створив Славомір Новак. Він же керував ним. За цією справою підозрюваних обвинувачують у відмиванні брудних грошей та вимаганні й отриманні матеріальних благ.

Справа Новака: коротко

  • У 2020 році прокуратура Польщі висунула звинувачення Славоміру Новаку через керівництво організованою злочинною корупційною групою. Його затримали і обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою.
  • Проти ексочільника Укравтодору розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.
  • 4 січня 2021 року направили повідомлення про підозру до Польщі.
  • Згодом Новаку ще двічі продовжували арешт. Його випустили під заставу тільки 12 квітня 2021 року.
  • Тоді він відмовився коментувати справу, щоб якісь необачно сказані слова не були використані проти нього. Новак наголосив, що зараз "перед ним боротьба за своє добре ім’я і правду".