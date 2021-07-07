Затримання відбулось у Варшаві 7 липня. Після завершення процесуальних дій жінку відвезли до окружної прокуратури у Варшаві.

До теми Корупція в Укравтодорі: у справі Новака новий підозрюваний

У Польщі затримали українку: підозрюють відмивання грошей

Функціонери гданського відділу СBA затримали чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Новака.

На цей раз у справі було затримано громадянку України,

– повідомили у польській спецслужбі.

Жінці в прокуратурі висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей. До речі, звинувачення у справі висунули вже 15 особам.

У польському відомстві відзначають, що дії проводять у справі діяльності організованого злочинного угруповання. Слідство стверджує, що його створив Славомір Новак. Він же керував ним. За цією справою підозрюваних обвинувачують у відмиванні брудних грошей та вимаганні й отриманні матеріальних благ.

Варто сказати, що у 2020 році CBA заявили, що у Новака виявили 2 сховки, у яких він нібито приховував готівку в еквіваленті понад мільйон доларів. Також мовиться про 2 квартири та автомобіль Land Rover. Крім того, вилучили інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

Справа Новака: коротко