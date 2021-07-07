Затримання відбулось у Варшаві 7 липня. Після завершення процесуальних дій жінку відвезли до окружної прокуратури у Варшаві.
До теми Корупція в Укравтодорі: у справі Новака новий підозрюваний
У Польщі затримали українку: підозрюють відмивання грошей
Функціонери гданського відділу СBA затримали чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Новака.
На цей раз у справі було затримано громадянку України,
– повідомили у польській спецслужбі.
Жінці в прокуратурі висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей. До речі, звинувачення у справі висунули вже 15 особам.
У польському відомстві відзначають, що дії проводять у справі діяльності організованого злочинного угруповання. Слідство стверджує, що його створив Славомір Новак. Він же керував ним. За цією справою підозрюваних обвинувачують у відмиванні брудних грошей та вимаганні й отриманні матеріальних благ.
Справа Новака: коротко
- У 2020 році прокуратура Польщі висунула звинувачення Славоміру Новаку через керівництво організованою злочинною корупційною групою. Його затримали і обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою.
- Проти ексочільника Укравтодору розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.
- 4 січня 2021 року направили повідомлення про підозру до Польщі.
- Згодом Новаку ще двічі продовжували арешт. Його випустили під заставу тільки 12 квітня 2021 року.
- Тоді він відмовився коментувати справу, щоб якісь необачно сказані слова не були використані проти нього. Новак наголосив, що зараз "перед ним боротьба за своє добре ім’я і правду".