Задержание произошло в Варшаве 7 июля. После завершения процессуальных действий женщину отвезли в окружную прокуратуру в Варшаве.

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В Польше задержали украинку: подозревают отмывание денег

Функционеры Гданьского отдела СВА задержали очередное лицо по делу против бывшего министра транспорта Славомира Новака.

На этот раз по делу была задержана гражданка Украины,

– сообщили в польской спецслужбе.

Женщине в прокуратуре предъявили обвинение, в частности в отмывании денег. Кстати, обвинения по делу выдвинули уже 15 лицам.

В польском ведомстве отмечают, что действия проводят по делу деятельности организованной преступной группировки. Следствие утверждает, что его создал Славомир Новак. Он же руководил им. По этому делу подозреваемых обвиняют в отмывании грязных денег и вымогательстве, и получении материальных благ.

Стоит сказать, что в 2020 году CBA заявили, что у Новака обнаружили 2 тайника, в которых он якобы скрывал наличные в эквиваленте более миллиона долларов. Также говорится о 2 квартирах и автомобиле Land Rover. Кроме того, изъяли другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.

Дело Новака: кратко