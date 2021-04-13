НАБУ и САП сообщили о подозрении владельцу компаний из сферы дорожного хозяйства. По данным следствия, он причастен к схемам экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака.

Подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял "абонентскую плату" руководству "Укравтодора". За это получал лояльность к его компаниям.

Между прочим Суд Варшавы не продлил арест экс-главы Укравтодора

Новое подозрение по делу Новака

Как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тысячах долларов США и 70 тысячах евро в течение 2017 – 2019 годов. Со своей стороны бывший глава Укравтодора способствовал компаниям подозреваемого в продлении контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев – Одесса.

Кроме того, Новак "не заметил" нарушения графика выполнения работ, что позволило избежать штрафа в более чем 9 миллионов евро.

О ком идет речь

В НАБУ не сообщают имени подозреваемого. Однако, журналисты "Наших денег" отмечают, что это Александр Тисленко. Его фирма "Альтком" выполняла крупные заказы от Укравтодора.

Это один из древнейших старожилов рынка, звездой Укравтодора его сделал Борис Колесников, когда слил "Альткому" одни из самых жирных подрядов по ремонту дорог и стадиона "Олимпийский" к Евро-2012,

– пишут журналисты.

Затем он исчез, а через некоторое время "Альтком" начал возрождаться. Совпало это, отмечают "Наши деньги" по времени с концом президентства Порошенко.

Дело Новака: коротко