Новака подозревают в получении взяток на сумму 315 тысяч евро. А произошло это якобы при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

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Бывший глава Укравтодора Славомир Новак мог брать взятки

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж 7 июля сообщила, что Славомир Новаку объявили "измененное коррупционное обвинение".

Теперь в нем говорится о получении дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тысяч евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов по строительству и ремонту дорог в Украине,

– сказала Скшиняж.

Новое обвинение касается как раз того периода, когда Новак исполнял обязанности руководителя Укравтодора.

Обратите внимание: сам Славомир Новак говорит, что ни в чем не виноват, а показания давать отказался.

Что следует помнить о деле Славомира Новака