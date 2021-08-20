Халатность ценой в жизнь: на Львовщине будут судить хирурга из-за смерти 23-летнего пациента

Правоохранители задержали врача-хирурга одной из больниц Львовского района. Он вовремя не госпитализировал 23-летнего пациента, и тот умер.

Врачу уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.

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Пациент умер от осложнений

Правоохранители установили, что 38-летний житель Львовского района, врач-хирург одной из районных больниц, недооценил состояние 23-летнего пациента.

Он обратился за помощью в медучреждение, однако врач не обеспечил надлежащего обследования.

Хирург решил не госпитализировать парня и не оказал ему необходимой медицинской помощи.

Вследствие этого пациент вскоре умер от осложнений болезни.

Правоохранители проводят расследование

Во Львове роженица, потерявшая ребенка , обвинила в халатности врача перинатального центра. Он не обратил внимание на тревожные симптомы, и младенец умер в утробе от кислородного голодания. По словам женщины, после трагедии медик оскорблял ее и говорил, что она "родит еще".

Следователи сообщили врачу о подозрении в "ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 5 лет лишения права занимать определенные должности, до 2 лет исправительных работ, до 2 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

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