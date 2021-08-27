Хочешь жить – плати: завотделением кардиологического центра во Львове поймали на взятке

27 августа 2021 , 12:12
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Источник:

Львовская облпрокуратура

Во Львове задержали на взятке заведующего одного из отделений областного кардиологического центра. Он требовал у пенсионера 65 тысяч гривен за операцию на сердце.

Врача задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. Ему грозит тюрьма.

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Врач требовал взятку за операцию на сердце

  • Правоохранители разоблачили на взятке исполняющего обязанности заведующего одного из отделений "Львовского областного клинического лечебно-диагностического кардиологического центра".
  • По данным следствия, врач требовал 65 тысяч гривен от представителя пациента больницы.
  • Деньги должны были заплатить за проведение пенсионеру операции по установлению кардиостимулятора.
  • Служащего задержали во время получения взятки.


Медик требовал взятку у пенсионера / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Если вину врача докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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Доктору грозит тюрьма / Фото Львовской облпрокуратуры


Досудебное расследование продолжается / Фото Львовской облпрокуратуры

Автор: Ольга Котів