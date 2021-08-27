Хочешь жить – плати: завотделением кардиологического центра во Львове поймали на взятке
Источник:Львовская облпрокуратура
Во Львове задержали на взятке заведующего одного из отделений областного кардиологического центра. Он требовал у пенсионера 65 тысяч гривен за операцию на сердце.
Врача задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. Ему грозит тюрьма.
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Врач требовал взятку за операцию на сердце
- Правоохранители разоблачили на взятке исполняющего обязанности заведующего одного из отделений "Львовского областного клинического лечебно-диагностического кардиологического центра".
- По данным следствия, врач требовал 65 тысяч гривен от представителя пациента больницы.
- Деньги должны были заплатить за проведение пенсионеру операции по установлению кардиостимулятора.
- Служащего задержали во время получения взятки.
Медик требовал взятку у пенсионера / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Если вину врача докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
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Доктору грозит тюрьма / Фото Львовской облпрокуратуры
Досудебное расследование продолжается / Фото Львовской облпрокуратуры