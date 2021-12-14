Хотели въехать в подъезд многоэтажки: "ЕС" не отозвала скандальных депутатов на Львовщине

В ноябре 2020 года, вероятно, нетрезвые депутаты от "ЕС" Николай Пущак и Андрей Жидачек пытались заехать на машине в подъезд многоэтажки. Их обещали лишить мандатов, но пока этого так и не сделали.

Вероятно, руководство "ЕС" не намерено принудительно отозвать скандальных депутатов. Однако все украинские партии могут делать это через год после обретения депутатами полномочий.

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Депутатов сначала хотели лишить мандатов

Больше года назад два депутата от "ЕС" Андрей Жидачек и Николай Пущак попали в скандал. В ряде интернет-изданий появилось видео их попыток выехать на автомобиле Mercedes G 500 на крыльцо многоэтажки в Пустомытах. Жидачек снимал в этом доме квартиру.

Инцидент произошел за 2 дня до второго тура выборов мэра Львова, где кандидат от "ЕС" и глава областной ячейки партии Олег Синютка пытался победить действующего городского главу Андрея Садового. Партия отреагировала на скандал практически мгновенно.

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На следующий день после инцидента областная ячейка "ЕС" объявила об исключении из партии обоих депутатов. К ним обратились с требованием сдать мандаты. В какой-то мере этот скандал повлиял на поражение Синютки. Поэтому после выборов он не скрывал, что Пущака и Жидачека принудительно лишат депутатских мандатов, если они не сделают это добровольно.

Мы обратились к депутатам с требованием сдать мандаты. После вступления в действие положения об императивном мандате, используем и эту возможность,

– заявил Синютка.

Он утверждал, что в случае невыполнения партия использует нормы касательно императивного мандата.

Депутатов планировали лишить мандатов / Фото ZAXID.NET

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Депутатов так и не отстранили

Скандальные народные избранники не отказались от депутатства. Жидачек, возглавлявший список "ЕС" на выборах в Пустомытовский горсовет, до сих пор остался. В свою очередь Пущак еще и стал первым заместителем главы Солонковской ОТО Богдана Дубневича.

По закону о статусе депутатов местных советов, отозвать народного избранника можно не раньше, чем через год после вступления им в полномочия. Синютка получил возможность выполнить свои обещания только в конце ноября 2021 года. Однако журналистам так и не удалось получить комментарий по поводу Жидачека и Пущака. Синютка прочитал вопросы, которые послали ему через мессенджер, но так и не ответил.

Скандальные депутаты продолжают работу / Фото ZAXID.NET

В то же время областной центр "Европейской солидарности" направил письмо с изложением общих юридических оснований для отзыва депутатов. Однако от прямого ответа о вероятности лишения мандатов Жидачека и Пущака уклонились.

"Все решения касательно процедуры императивного мандата в отношении членов "Европейской солидарности" будут публичными и о них будут уведомлены СМИ", – говорится в письме.

Аналитик сети "Опора" Тарас Радь отметил, что в Украине есть несколько успешных примеров отзыва местных депутатов предыдущей каденции (2015-2020 годы). В частности, по инициативе избирателей мандатов лишили 3 депутатов Домажирского сельсовета, 7 депутатов Полтавского горсовета и 11 депутатов Криворожского горсовета.

О результатах отзыва депутатов в советах этого созыва говорить пока рано. Однако и подобные инициативы уже есть. В частности, Украинская Галицкая партия объявила об отзыве 5 народных избранников из Львовского облсовета.