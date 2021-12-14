Ймовірно, керівництво "ЄС" не має наміру примусово відкликати скандальних депутатів. Однак усі українські партії можуть робити це через рік після набуття депутатами повноважень.

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Депутатів спершу хотіли позбавити мандатів

Понад рік тому двоє депутатів від "ЄС" Андрій Жидачек і Микола Пущак потрапили у скандал. У низці інтернет-видань з'явилося відео їхніх спроб виїхати автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Жидачек винаймав у тому будинку квартиру.

Інцидент трапився за 2 дні до другого туру виборів мера Львова, де кандидат від "ЄС" і голова обласного осередку партії Олег Синютка намагався перемогти чинного міського голову Андрія Садового. Партія відреагувала на скандал практично миттєво.

Дивіться відео нічних розваг депутатів на Львівщині:

Наступного дня після інциденту обласний осередок "ЄС" оголосив про виключення з партії обох депутатів. До них звернулися з вимогою скласти мандати. Певною мірою цей скандал вплинув на поразку Синютки. Тому після виборів він не приховував, що Пущака та Жидачека примусово позбавлять депутатських мандатів, якщо вони не зроблять цього добровільно.

Ми звернулися до депутатів з вимогою скласти мандати. Після вступу в дію положення про імперативний мандат, використаємо і цю можливість,

– заявив Синютка.

Він стверджував, що у випадку невиконання партія використає норми щодо імперативного мандату.



Депутатів планували позбавити мандатів / Фото ZAXID.NET

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Депутатів так і не відсторонили

Скандальні народні обранці не відмовились від депутатства. Жидачек, який очолював список "ЄС" на виборах до Пустомитівської міськради, досі там залишився. Своєю чергою, Пущак ще й став першим заступником голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича.

За законом про статус депутатів місцевих рад, відкликати народного обранця можна не раніше, аніж за рік після вступу ним у повноваження. Тож Синютка отримав можливість виконати свої обіцянки лише наприкінці листопада 2021 року. Однак журналістам так і не вдалося отримати коментар щодо Жидачека і Пущака. Синютка прочитав запитання, які надіслали йому через месенджер, але так і не відповів.



Скандальні депутати продовжують працювати / Фото ZAXID.NET

Водночас обласний осередок "Європейської солідарності" надіслав листа з викладом загальних юридичних підстав для відкликання депутатів. Однак від прямої відповіді про ймовірність позбавлення мандатів Жидачека та Пущака ухилились

"Усі рішення щодо процедури імперативного мандату стосовно членів "Європейської солідарності" будуть публічними й про них буде повідомлено ЗМІ", – мовиться у листі.

Аналітик мережі "Опора" Тарас Радь зазначив, що в Україні є кілька успішних прикладів відкликання місцевих депутатів попередньої каденції (2015 – 2020 роки). Зокрема, за ініціативою виборців мандатів позбавили 3 депутатів Домажирської сільради, 7 депутатів Полтавської міськради та 11 депутатів Криворізької міськради.

Про результати відкликання депутатів у радах цього скликання говорити поки рано. Однак і такі ініціативи вже є. Зокрема, Українська Галицька партія оголосила про відкликання 5 народних обранців з Львівської облради.