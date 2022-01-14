"Имени Моргенштерна": во Львове несколько месяцев не могут переименовать общежитие

У общежития №6 ЛНУ имени Ивана Франко уже несколько месяцев удивительное название в приложении Google Maps. Шутники переименовали его в честь российского певца Моргенштерна.

Название общежития пока нельзя изменить. Ее до сих пор не утвердили модераторы.

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Во Львове переименовали общежитие ЛНУ

Общежитие №6 Львовского национального университета имени Ивана Франко расположено на улице Пасечной, 62Б. Недавно оно попало в скандал. Уже несколько месяцев в приложении Google Maps здание называется "Общежитие №6 ЛНУ им. Моргенштерна".

По словам студентов, они очень хотели бы вернуть общежитию старое название. Однако пока это не удается сделать, ведь просто переименовать его в приложении невозможно.

В приложении можно только предложить изменение, которое модератор утверждает или отклоняет. Несмотря на множество жалоб, общежитие до сих пор носит имя скандального российского певца.

В приложении Google Maps общежитие ЛНУ №5, размещенное напротив, недавно назвали в честь певца DZIDZIO. Спустя долгое время его удалось переименовать благодаря многочисленным жалобам.

Общежитие назвали в честь Моргенштерна / Фото Google Maps