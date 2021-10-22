Исполком мэрии согласовал границы исторического ареала Львова

Исполком Львовского городского совета 22 октября согласовал границы исторического ареала Львова. Всю документацию направят в Министерство культуры и информационной политики.

В министерстве этот вопрос рассмотрят на научном совете. Если вывод будет положительным, его утвердит министр и документ вступит в силу.

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Исполком согласовал границы исторического ареала Львова

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что у него был рабочий разговор с министром культуры Александром Ткаченко относительно границ исторического ареала города.

Я его заверил, что в ближайшие дни мы найдем решение и направим документы в Министерство культуры, которое должно их проработать со специалистами и вынести окончательный вердикт,

– добавил мэр

Начальница управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко отметила, что управление было заказчиком разработки Историко-архитектурного опорного плана – документа, который устанавливает границы исторического ареала.

"Такой документ является основой для Генерального плана, его составной частью, документ устанавливает границы исторического ареала, а также границы и режимы использования памятников местного и национального значения. И это собственно то, что ограничивает застройщиков", – отметила чиновница.

По словам Онищенко, каждый исторический город или поселок, которых в Украине 401, должен иметь утвержденные границы исторического ареала. Более трети из них уже имеют согласованные Историко-архитектурные опорные планы.

"Так говорит закон. Тем более такой город как Львов, который имеет наследие ЮНЕСКО, который среди всех городов Украины имеет едва ли не больше всего достопримечательностей на своей территории", – отметила чиновница.



Желтым обозначены границы исторического ареала Львова / Фото ZAXID.NET

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Работа над документом длилась 4 года

Историко-архитектурный опорный план Львова разрабатывали с 2017 года. По словам Онищенко, договор подписали с победителем тендера – киевским Институтом культурного наследия.

"Это предприятие разрабатывает много Историко-архитектурных опорных планов исторических городов Украины, имеет большой опыт, и они попытались сделать это и для Львова", – добавила чиновница.

В документе установили границы исторического ареала, а также границы и режимы использования памятников местного и национального значения.

"Исторический ареал – это территория, которая наиболее сохранена, где сконцентрировано больше всего памятников архитектуры, памятников истории, территория, которая сохранила первоначальное урбанистическое планирование. То есть, это не список памятников", – подчеркнула чиновница.

По ее словам, основным документом Историко-архитектурного опорного плана, кроме довольно объемной текстовой части, является чертеж. В нем нанесены границы исторического ареала, памятники, исторические ценные здания, границы и режимы памятников местного и национального значения.

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Границы исторического ареала установят в Винниках и Брюховичах

Территория исторического ареала, границы которого согласовал исполком, составляет 15% от общей площади города. Однако, по словам Онищенко, в будущем во Львовской городской территориальной общине появятся и другие исторические ареалы, в частности в Винниках и Брюховичах.

Думаю, что в дальнейшем мы будем это прорабатывать, потому что Винники и Брюховичи – это тоже исторические город и поселок. И важно иметь такой документ,

– отметила Лилия Онищенко.

Решение о согласовании границ исторического ареала Львова вынесли на рассмотрение пленарного заседания городского совета 7 октября. Однако тогда оно не набрало необходимого количества голосов. Поэтому его вынесли на рассмотрение исполкома 22 октября, ведь это не противоречит действующему законодательству.

"Границы исторического ареала должны быть согласованы органом местного самоуправления. Законодатель не указывает, что это должна быть сессия городского совета", – добавила Онищенко.

По ее словам, этот документ может согласовать исполком, городской глава, а в отдельных городах даже главный архитектор.