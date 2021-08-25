Из-за ремонта улицы Бандеры 26 августа в 2 районах Львова не будет воды: адреса

25 августа 2021 , 15:25
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Источник:

Львовводоканал

Во Львове продолжается реконструкция улицы Бандеры. Поэтому 26 августа из-за проведения ремонтных работ в 2 районах города временно не будет воды.

Водоснабжения не будет на некоторых улицах Зализнычного и Франковского районов. Восстановить подачу воды планируют к 21:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21:00

  • улица Ангеловича – все дома;
  • улица Антоновича – дома № 4 – 54 (четная сторона), 7 – 49 (нечетная сторона);
  • улица Архитекторская – все дома;
  • улица Библиотечная – все дома;
  • улица Васильковского – все дома;
  • улица Вийтовича – все дома;
  • улица Героев УПА – дома № 4 – 46 (четная сторона), 3 – 45 (нечетная сторона);
  • улица Карпинского – все дома;
  • улица Киевская – все дома;
  • улица Матейко – все дома;
  • улица Митрополита Андрея – все дома;
  • улица Озаркевича – все дома;
  • улица Опольского – все дома;
  • площадь Лыпневая – все дома;
  • улица Русовых – все дома;
  • улица Бандеры – все дома;
  • улица Устияновича – все дома;
  • улица Федьковича – все дома;
  • улица Шептицких – все дома.

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды: окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Заметьте! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений воды можно узнать на сайте Львовводоканала.
Автор: Ольга Котів