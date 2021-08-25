Из-за ремонта улицы Бандеры 26 августа в 2 районах Львова не будет воды: адреса

Во Львове продолжается реконструкция улицы Бандеры. Поэтому 26 августа из-за проведения ремонтных работ в 2 районах города временно не будет воды.

Водоснабжения не будет на некоторых улицах Зализнычного и Франковского районов. Восстановить подачу воды планируют к 21:00.

Интересно Имеем амбициозные планы, – Садовый рассказал, когда во Львове завершатся ремонты дорог

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21:00

улица Ангеловича – все дома;

улица Антоновича – дома № 4 – 54 (четная сторона), 7 – 49 (нечетная сторона);

улица Архитекторская – все дома;

улица Библиотечная – все дома;

улица Васильковского – все дома;

улица Вийтовича – все дома;

улица Героев УПА – дома № 4 – 46 (четная сторона), 3 – 45 (нечетная сторона);

улица Карпинского – все дома;

улица Киевская – все дома;

улица Матейко – все дома;

улица Митрополита Андрея – все дома;

улица Озаркевича – все дома;

улица Опольского – все дома;

площадь Лыпневая – все дома;

улица Русовых – все дома;

улица Бандеры – все дома;

улица Устияновича – все дома;

улица Федьковича – все дома;

улица Шептицких – все дома.

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды: окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.