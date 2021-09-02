Изо рта шла пена: львовская патрульная спасла мужчину с сильным кровотечением
2 сентября 2021 , 15:42Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Во Львове 1 сентября патрульная спасла жизнь мужчине. Он ударился головой о столб и упал. У львовянина началось сильное кровотечение, а изо рта пошла пена.
Патрульная находилась в отпуске. Женщина решила не оставлять в беде травмированного мужа.
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Мужчина ударился головой о столб
- Вечером 1 сентября заместитель начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции Вера Процев шла к магазину по улице Владимира Великого.
- Вдруг она увидела, как очень пьяный мужчина ударился головой о бетонный столб.
- После этого он упал, еще сильнее травмировавшись.
- Из головы львовянина начала литься кровь. Из его рта пошла пена и мужчину стошнило.
- Патрульная немедленно достала медицинские перчатки и оказала пострадавшему первую помощь. После она вызвала скорую.
- Полицейская остановила кровотечение и освободила дыхательные пути львовянина.
- Прохожие узнали в травмированном местного 30-летнего мужчину и позвали его мать.
- Медики отвезли его в больницу.
Мужчина упал и разбил голову / Фото Патрульной полиции Львовской области
Патрульная оказала пострадавшему помощь / Фото Патрульной полиции Львовской области